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完美相容PS5！　威剛推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟

▲▼威剛科技推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟。（圖／威剛提供）

▲威剛科技推出LEGEND 960 MAX PCIe 4.0創作者固態硬碟。（圖／威剛提供）

記者高兆麟／綜合報導

近來受惠疫情及Intel、AMD相繼推出新世代主機板，推升消費市場換機潮和高效能PCIe 4.0固態硬碟的需求增長，加上PS5遊戲機對固態硬碟的散熱要求，記憶體大廠威剛科技(ADATA Technology)推出甫榮獲GOOD DESIGN日本設計大獎肯定的固態硬碟LEGEND 960 MAX。

威剛表示，LEGEND 960 MAX連續讀寫速度高達每秒7,400/6,800MB，其獨特的立體散熱鰭片設計，能讓PS5主機中運作的硬碟達到40%的大幅降溫。LEGEND 960 MAX和LEGEND 960為系列固態硬碟，早先推出的LEGEND 960亦能安裝於Intel Evo認證輕薄筆電中。面對Web 3.0無限可能的創作宇宙，預料將成為消費者最理想的系列儲存方案。

LEGEND 960 MAX採用PCIe 4.0傳輸介面，符合NVMe 1.4標準，擁有每秒7,400/6,800MB的優異讀寫效能，較一般PCIe 3.0固態硬碟傳輸速度提升4倍，並可向下相容PCIe 3.0平台；面對大量的密集創作，LEGEND 960 MAX具備750K/630K IOPS的隨機讀寫速度，提高多工處理效率，適用於Intel和AMD最新平台發揮優異效能。LEGEND 960 MAX立體散熱鰭片，打造專業對流設計，讓安裝於主機板上的硬碟能大幅降溫40%，是3D動畫、遊戲開發、虛擬視覺化等高複雜性設計的最佳解決方案。

威剛更表示，LEGEND 960 MAX不只創作，更是遊戲機絕配。LEGEND 960 MAX採用PCIe Gen4 x4傳輸介面，超過7GB/s的讀寫效能，更擁有高達4TB的容量，完美符合PS5對擴充硬碟的規格要求；此外，以鋁合金材質包覆硬碟加強散熱面積，加上多層次散熱鰭片，獨到的對流設計讓遊戲主機內的固態硬碟同樣達到驚人的40%降溫效果，不僅解決PS5主機預設容量不足的問題，更讓玩家暢快遊戲不卡頓。

LEGEND 960 MAX搭載SLC快取演算法和DRAM Cache Buffer，在系統載入和資料緩存，擁有獨特優勢。系列固態硬碟皆具備LDPC(Low Density Parity Check Code，低密度機奇偶檢查碼)錯誤校正機制，與AES 256-bit高階加密技術，確保資料傳輸的準確度以及安全性，讓智財權不被輕易攔截，並擁有5年全球有限保固。

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