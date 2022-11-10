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吃390元牛排「沒三色豆」讓他氣炸　網一面倒要店家道歉：惹不起

一名網友到牛排館享用菲力牛排，品質卻不如預期，更因沒有三色豆讓他氣炸。（翻攝自PhotoAC、靠北餐廳2.0）

圖、文／鏡週刊

三色豆是許多台灣人心中的惡魔食材，但因為成本便宜，又能讓餐點增添色彩，仍有不少店家會將之當成配菜，不過近日有一位民眾到牛排館點了390元的菲力牛，不但品質不如預期還沒有三色豆，讓他氣炸發文抱怨，網友看到他想吃三色豆直呼太狠了，甚至有人呼籲店家快出來道歉，「吃三色豆的人惹不起。」

一名網友在臉書專頁「靠北餐廳2.0」投稿，表示他到桃園中壢某間牛排館點了一客390元的菲力牛，但上桌的卻「長得跟控肉一樣，還跟我講這是原肉」，不僅如此，「連圖片上的三色豆都沒有，是在賣泡麵？」讓他氣炸直呼被騙了。

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牛排沒有加三色豆讓網友抱怨「是在賣泡麵？」（翻攝自靠北餐廳2.0）

貼文引發網友討論，不少人都吐槽原PO竟然想用390元吃到A級菲力，「真的是菲力，只是等級不同」、「便宜的澳洲菲力尾段確實會長這樣」、「390元說要吃菲力，哈哈哈哈哈哈」、「這塊牛排生前取名為菲力」、「第一次看到順紋切的牛排」、「是菲力沒錯，但是切法不對，吃起來口感就會差很多」。

也有人撇開對牛排的討論，把重點放在原PO想吃三色豆，直呼實在太狠了，「你竟然想要三色豆？太厲害了 強者」、「店家快道歉吧，吃三色豆的人惹不起。」「我覺得你要三色豆才是最大的問題」、「我比較好奇為何要有三色豆」，另有自稱曾在該間牛排館工作的人指出，其實三色豆從很久之前就沒有了。

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