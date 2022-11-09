反賄一路“郵”你　郵務人員化身反賄尖兵攔截不法金流

▲台南地檢署主任檢察官周盟翔（右起）、台南市警局長方仰寧、台南郵局局長黃良江、台南地檢署檢察長葉淑文、台南市調查處處長翁維藝、台南市政府政風處處長高伯陽、台南市警五分局局長洪頂力共同宣示反賄選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年地方公職人員選舉倒數計時！台南地檢署推反賄選宣導再出新招！跨域結合全台最大金融及物流網「中華郵政公司」台南郵局，請郵務人員化身反賄尖兵，不法金流絕不漏接，郵務車變身反賄行動車，深入大街小巷宣傳。

台南地檢署從2012年到2022年累計已經發出檢舉獎金超過新台幣2千2百萬元；今年已接獲選舉情資分選偵及選他案共計227案（統計至11月8日）偵辦中，請大家趕快加入檢舉行列，檢舉獎金一起來領！

▲台南地檢署結合台南郵局，請郵務人員化身反賄尖兵，郵務車變身反賄行動車，深入大街小巷宣傳反賄選。

台南地檢署結合台南郵局舉行「反賄郵您在˙金流不漏接」反賄宣導活動，9日下午在台南成功路郵局，由南檢檢察長葉淑文與台南郵局局長黃良江共同主持，南檢主任檢察官周盟翔、市警局長方仰寧、市府政風處長高伯陽、市調查處處長翁維藝、市警五分局長洪頂力等人都到場一起宣導淨化選風、查緝不法金流、檢舉賄選動起來。

葉淑文檢察長特別感謝台南郵局對於反賄選工作之全力支持，郵局在全國各鄉、鎮、市、區及離島廣設據點，為全國民眾提供郵務、儲匯、壽險的普及化服務，長久以來提供民眾誠信、有效率的服務品質，尤其第一線人員秉持服務熱忱、發揮專業知能，強化與轄區檢警調人員聯繫管道，不斷精進阻詐功力，幫助客戶守住血汗錢！而隨著投票日接近，候選人可謂是進入短兵相接的緊張時刻，現金買票傳聞不斷，希望第一線郵務人員成為檢警調廉最強後盾，只要發現民眾有異常提、匯款及兌鈔等情事，能主動通報司法警察，將不法資金提前攔阻，禁絕鈔票換選票，影響選舉結果。

台南市警局局長方仰寧表示，為維持社會的正義及秩序，市警局將繼續強力掃蕩不法、積極查賄制暴，確保選舉期間的治安「平安、平順、平穩」。台南市調查處處長翁維藝則感謝郵局協助調查局攔獲2起藏有大麻、海洛因之毒郵包，也希望第一線郵務人員的協助，能共同攔截不法金流。台南市政風處處長高伯陽則提到，今年台南地區反賄選活動多樣化且有特色，身為台南地區檢警調廉團隊一員，有強大的使命感，將全力協助維護選舉的公平公正。

台南郵局局長黃良江也提到，郵局擁有龐大的「金流」、「物流」、「資訊流」、「商流」，近年來更發展智慧物流及數位金融，提供普遍優質之郵儲壽服務，更積極主動與社區結合，增進對地方的貢獻，尤其在阻詐守護民眾財產部分更是不遺餘力，例如2022年7月間在南化郵局有客戶周陳女士臨櫃匯款，經辦主動關懷提問時，客戶答說要投資綠能產業，再問為何能短期獲得大量利潤，客戶則答不出來，經辦查覺有異隨即通知警方到場協助處理，成功攔阻民眾遭詐騙匯款新台幣100萬元。此次能夠共同參與反賄選宣導，覺得意義重大，台南郵局所轄計有105個支局，透過上千台的郵務汽、機車穿梭大街小巷遞送郵件時，將反賄選資訊傳遞到家家戶戶，提升反賄選宣傳效果，讓民眾能進一步從反賄選到勇於檢舉賄選。

南檢與台南郵局強調，合作宣導反賄選是希望無時無刻提醒民眾不買票、不賣票、要檢舉，只有拒絕投票給賄選舞弊者並勇於檢舉，讓賄選者落選、接受應有法律制裁，才能有效遏止賄選歪風，讓清廉有能力的人才來為全民服務。此次透過臺南郵局上千台的郵務汽、機車化身反賄行動車，並於車身張貼「反賄郵您在，金流不漏接」宣導標語，於投遞郵件時深入鄰里，確實傳遞反賄資訊，讓民眾能勇於檢舉賄選。

台南地區的檢、警、調對於任何選舉不法情事均會積極查辦，呼籲民眾，遇有賄選或選舉不法情事，請以電話、傳真、寄信、電子郵件等方式檢舉，並儘量留存證據，檢舉賄選因而查獲獎金最高可達新台幣1000萬元，且對於檢舉人身分絕對依法嚴加保密。台南地區「選舉查察聯繫中心」檢舉電話0800-024-099、（06）295-9839、傳真（06）295-9656。首長檢舉信箱：https://www.tnc.moj.gov.tw/297028/297084/297090/481931/post。