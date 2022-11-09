東森寵物「毛骨力」上架全家夯到搶購一空　全台熱賣補貨中

▲東森寵物「毛骨力」11/1起在全家便利商店開賣，每盒7包，售價299元，適用全齡貓犬。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

照顧毛小孩的健康從平日做起，隨著「寵物保健」觀念興起，市場出現各種專為牠們設計的保健品，其中東森寵物推出「毛骨力」，11/1起在全台全家便利商店開賣，超萌的可愛喵汪包裝，在貨架上格外吸睛，再加上7包299元體驗價實惠划算，商品上市以來熱賣不斷，甚至造成部分門市缺貨，東森購物趕緊加速補貨。

東森購物總經理彭鴻珷總表示，根據資策會產業情報研究所2021年寵物消費行為調查，全台犬貓飼主中，平均每月實際花費5,000元，一年實際支出約60,000元；若從現行消費型態估算，至2025年，全台寵物相關商機上看2,400億元。而近期毛骨力的銷售趨勢，台北、新北、桃園三個北部縣市，佔了50%的銷售量，反應飼主重視毛小孩的健康程度，目前東森購物針對全台3800間全家超商全速補貨中。

▲▼即日起，凡在全家便利商店購買東森寵物「毛骨力」商品 ，消費登錄即可參加三重好禮回饋活動。

東森寵物「毛骨力」不僅是東森集團與臺大合作的第一個寵物行動營養複方保健品，也委託臺大做產品功效驗證讓飼主雙重安心，2月份在東森通路上市以來已熱銷2萬組，現在到全家便利商店也能買到， 即日起，凡於全家便利商店購買後，掃描盒內QR CODE，消費登錄還可參加三重好禮回饋活動，第一重送全家購物金35元、第二重回饋299枚東森幣，第三重月月抽iPhone14大獎，活動至112年2月7日止，買越多中獎機會越大。

上了年紀的毛小孩，就像人一樣，因為老化造成生理機能退化，容易出現各種健康問題，例如退化性骨關節炎，就是年老貓、狗普遍常見的關節疾病。與東森合作的臺大臨床動物醫學研究所副教授劉以立也與飼主分享，臨床診斷上，飼主平日觀察非常重要，像是發現犬貓走路跛行、上下樓梯困難、站姿改變等，經問診確定毛孩關節有問題後，除了以藥物或其他方式給予治療，也會評估毛孩是否適合使用保健品，一同搭配來改善症狀，至少要1個月就會有效果顯現。

市售寵物保健品中，東森寵物推出全齡犬貓適用的「毛骨力」，以獨家加乘配方鞏固關節健康，更以龜鹿漢方基底做為補充關鍵營養，維持活動力，並添加二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺，以及綠貽貝抑制發炎反應、減緩疼痛，一上市即熱銷，榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定，在東森和臺大產學合作之下，更讓飼主放心給毛小孩食用。

東森寵物秉持著「寵物即家人」的理念為飼主及毛孩提供美容洗澡及健檢諮詢等各項服務，全台破百家門市橫跨北中南，提供在地毛孩多樣化的商品與服務，為台灣寵物市場之最。東森寵物成立以來已替900隻流浪貓狗找到家、捐贈行動醫療車給台大獸醫系，協助偏鄉毛孩施打疫苗、結紮及健檢，讓牠們獲得更良好的照顧，持續將愛心公益回饋於社會，打造寵物友善環境。