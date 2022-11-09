　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘆洲2個月4起工廠大火　民眾懷疑都更案縱火…消防局曝真相

▲▼新北市消防局火調人員在現場採證，消防局火災鑑識中心技正王惠慧說明調查結果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市消防局火調人員在現場採證 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區仁愛街及民族路附近鐵皮工廠，遭爆料在9月、10月間發生5起火災，懷疑有人為縱火與都更案有關，新北市消防局表示，這兩個月確實有發生4起工廠火災，並非5起，另經火調人員調查，都是電氣因素引起，完全沒有人為縱火，民眾不必恐慌。

新北市消防局表示，9月6日凌晨2時許，蘆洲區仁愛街一處連棟式鐵皮工廠起火燃燒，經3小時灌救，波及13間工廠，僅一位50多歲男子背部輕微燒燙傷；同月24日凌晨5時許，三民路上鐵皮工廠延燒8間工廠，無人受傷。

▲▼新北市消防局火調人員在現場採證，消防局火災鑑識中心技正王惠慧說明調查結果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10月11日上午10時許，民族路一處鐵皮加蓋的5樓公寓民宅冒黑煙，警消20分鐘撲滅，一名30多歲女住戶輕微嗆傷，預防性送醫；同月15日凌晨4時許，仁愛街一處鐵皮工廠內顏料及工程作業用車起火，半小時後撲滅，無人傷亡。

2個月內發生4起火警，10月31日並無接獲火警報案，並非爆料的5起火災，這4件火警經派火調人員勘察、清理復原、證物鑑驗及查訪相關事證，研判都是電氣因素引起，完全排除人為縱火引燃可能性，請民眾不必恐慌。

▼消防局火災鑑識中心技正王惠慧說明調查結果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市消防局火調人員在現場採證，消防局火災鑑識中心技正王惠慧說明調查結果 。（圖／記者陳以昇翻攝）

►舒潔特級抽取式衛生紙特價！829元買8串，抗漲必囤

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
高雄30歲女誤載「這款App」　300萬存款全沒了
她胸痛衝醫院！醫一照主動脈「大到像柳丁」　3危險徵兆快送醫
快訊／背水一戰！桃猿G4再變陣　打線出爐
恐怖！5歲女童當街遭脫褲性侵　4歲妹站一旁發抖
快訊／主辦方道歉！　承認「蔡依林搶票答案誤植」
快訊／15:42規模4.6地震！　深度僅5公里
起風了？　綠營曝2縣市出現變化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北小貨車「未依號誌左轉」！直行騎士攔腰撞　送醫搶救不治

賓士駕駛不滿被擋路！下秒企圖衝撞義交...影片曝光網友炸鍋

尷尬了！路燈修一半卡空中　吊臂油壓故障還「漏油20公尺」

30歲服務業輕熟女誤載「這款APP」　300萬血汗積蓄全都沒了

台北偷拍狼「狂拍裙底」犯案2年！1天19人受害...僅判罰6萬

台7線65~85.5K明池＝百韜橋路段搶通便道　明起開放2時段通行

高雄街頭掃射倒帶12小時　槍手談判前就曾聚集...警驅離未續查

不只罵國小生奴隸！　霸凌師遭起底曾「塑膠繩套腰把童當狗」挨罰

花蓮5歲女童當街遭脫褲性侵　4歲妹站在一旁發抖目睹全程

男學生無照上路撞前車！　索高額賠償...噁男還摸下體+闖後門

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

魔獸加盟雲豹！確定打滿整季　蘇翊傑：月薪超過640萬台幣

女洗車付錢「200元用丟的」　員工彎腰撿濕鈔票：很受傷

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

狠媽輕咬貓後頸幫剪指甲　牠被施定身術滿臉怒氣！

金門祕密景點「喊泉」 聲量＝水高！紓壓值爆表

新北小貨車「未依號誌左轉」！直行騎士攔腰撞　送醫搶救不治

賓士駕駛不滿被擋路！下秒企圖衝撞義交...影片曝光網友炸鍋

尷尬了！路燈修一半卡空中　吊臂油壓故障還「漏油20公尺」

30歲服務業輕熟女誤載「這款APP」　300萬血汗積蓄全都沒了

台北偷拍狼「狂拍裙底」犯案2年！1天19人受害...僅判罰6萬

台7線65~85.5K明池＝百韜橋路段搶通便道　明起開放2時段通行

高雄街頭掃射倒帶12小時　槍手談判前就曾聚集...警驅離未續查

不只罵國小生奴隸！　霸凌師遭起底曾「塑膠繩套腰把童當狗」挨罰

花蓮5歲女童當街遭脫褲性侵　4歲妹站在一旁發抖目睹全程

男學生無照上路撞前車！　索高額賠償...噁男還摸下體+闖後門

四腳獸霸佔殘障廁所　男不爽「敲門聲打斷愛愛」半裸怒打清潔工

國家青年交響樂團成立 美女小提琴家諏訪內晶子來了

新北小貨車「未依號誌左轉」！直行騎士攔腰撞　送醫搶救不治

北投中繼市場開幕　陳思宇讚：乾淨升級版全新亮相

台中購物節熱度延燒全台　外縣市消費比例逾2成6

「圍攻光明頂」要走多久？真實距離曝...網笑：難怪明教敢誇海口

等了三十年平鎮車站終開工　鄭運鵬：延續執政好成績

米國學校打造有愛無礙環境　邀無障礙部落客體驗

英國貿部副部長訪台　蔡英文接見：願助全球重整半導體供應鏈

喝乳清蛋白「增肌」不是人人適用！　營養師點1族群「喝牛乳」更好

馬林魚刺穿大腿！　12秒影片驚嚇千萬人

社會熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

即/高雄男子「爆頭慘死」陳屍空屋　死因待查

詐團幹部帶女友瘋玩墾丁　偷渡前被抓

獨／騎士堡負責人欠債千萬搞消失

身障女被逼嘿咻19次拍攝性愛影片　已婚男以此逃脫牢獄之災

百億家族爆爭產　兄告妹冒貸3千萬

這家人專賣台人到柬埔寨！姊靠美色母訂機票3收押

高雄5槍手落網了　狼狽趴地模樣曝光

起底台版柬埔寨面試官　竟是22歲美豔爆乳妹

獨／闖紅燈過馬路！單親媽遭輾斃辛酸背景曝

台豬仔囚房曝　網驚：不給活路

5歲女童當街遭性侵　4歲妹發抖目睹

更多熱門

相關新聞

賴清德抨擊新北市公安　消防局貼數據反擊

賴清德抨擊新北市公安　消防局貼數據反擊

副總統賴清德昨（30日）在林佳龍新北翻新音樂會時，公開表示遠見雜誌評核新北市消防公共安全第12名，新北市消防局反擊賴副總統說法，在全國性的評核新北市皆多年榮獲全國第一的優異成績，包含行政院災害防救評核連續9年、災害防救演練連續8年、消防署各項消防評鑑連續8年、災防深耕計畫評鑑連續4年，都是第一名的最高肯定。

糊塗新手爸反鎖女兒困車內　7個月女嬰呆坐前座

糊塗新手爸反鎖女兒困車內　7個月女嬰呆坐前座

三峽車禍騎士卡車底　消防員路過先救人

三峽車禍騎士卡車底　消防員路過先救人

搜救犬挺進太魯閣　搜救完全身黑

搜救犬挺進太魯閣　搜救完全身黑

林佳龍提緊急醫療網　新北消防局長列6點回應

林佳龍提緊急醫療網　新北消防局長列6點回應

關鍵字：

蘆洲區鐵皮工廠都更案新北市消防局火調人員

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

Garena結束英雄聯盟12年營運　

好市多換發國泰CUBE卡　「忘1步驟」恐噴1800元

快訊／驚傳身心俱疲送醫住院　高虹安：整理澄清資料過度疲勞

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

冷血槍手衝高醫候診室開槍殺人　服刑2個月癌末病逝

曾莞婷PO床照「蕾絲內褲意外走光」！大尺度照瘋傳

林襄只穿小丁「34秒大尺度片」曝光！南半球掉出來

老外轟信義區聖誕樹　「此生看過最醜」

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

增2類人免費領快篩　王必勝：180萬人受惠

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

BMW女好市多「拔槍借用」　特斯拉車主遠端反擊

才爆祕婚2年！李佳穎「過夜保時捷男」爆熱戀同居

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　孩子的爹曝光

更多

最夯影音

更多
白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面