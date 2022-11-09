蘆洲2個月4起工廠大火　民眾懷疑都更案縱火…消防局曝真相

▲新北市消防局火調人員在現場採證 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區仁愛街及民族路附近鐵皮工廠，遭爆料在9月、10月間發生5起火災，懷疑有人為縱火與都更案有關，新北市消防局表示，這兩個月確實有發生4起工廠火災，並非5起，另經火調人員調查，都是電氣因素引起，完全沒有人為縱火，民眾不必恐慌。

新北市消防局表示，9月6日凌晨2時許，蘆洲區仁愛街一處連棟式鐵皮工廠起火燃燒，經3小時灌救，波及13間工廠，僅一位50多歲男子背部輕微燒燙傷；同月24日凌晨5時許，三民路上鐵皮工廠延燒8間工廠，無人受傷。

10月11日上午10時許，民族路一處鐵皮加蓋的5樓公寓民宅冒黑煙，警消20分鐘撲滅，一名30多歲女住戶輕微嗆傷，預防性送醫；同月15日凌晨4時許，仁愛街一處鐵皮工廠內顏料及工程作業用車起火，半小時後撲滅，無人傷亡。

2個月內發生4起火警，10月31日並無接獲火警報案，並非爆料的5起火災，這4件火警經派火調人員勘察、清理復原、證物鑑驗及查訪相關事證，研判都是電氣因素引起，完全排除人為縱火引燃可能性，請民眾不必恐慌。

▼消防局火災鑑識中心技正王惠慧說明調查結果 。（圖／記者陳以昇翻攝）