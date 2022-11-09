　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

8歲女童被鎖家中一輩子！　遭母監禁從沒搭過車踩過草地

▲桃園市1名4歲女童24日凌晨被發現躺在床上無呼吸心跳，媽媽發現趕緊送醫急救仍不治，警方察覺女童疑似長期營養不良，已報請檢察官相驗確認死因。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲許多父母都會帶小孩踏青，但德國一名8歲女童卻從未有過這種體驗。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者張靖榕／綜合外電報導

德國北萊茵─威斯伐倫州城市阿滕多恩（Attendorn）一件悲慘社會案件近日被揭發，一名8歲女童1歲半大後就被親生母親和外祖父母鎖在家中房間裡，導致發育不良。她說自己從未見過樹林和草地，也沒有搭過車，案件一出引發德國社會關注。

綜合外電報導，女童在9月23日獲救，醫生在為她進行檢查時，並無發現任何明顯虐待外傷或營養不良的跡象，女童可以說話和行走，但只要遇到階梯或是地面不平整、有落差的地方，就會出現困難。

報導指出，女童還是嬰兒時期時曾經接觸過外界，但自從1歲半大後就被母親和外祖父母禁止外出，長年鎖在家中，導致她在意識和記憶形成以來，就未曾看見過外頭大片的植物，也不曾坐車出過家門，對外面的世界幾乎一無所知。

當女童母親和外祖父母被問到為何要這麼做時，3人都拒絕回答，他們目前正接受調查。據了解，母親在女童出生後就和女童父親聲稱，想要帶著女兒搬去義大利，女童父親則因受到阻擋，從未見過自己的女兒，當女童父親來到阿滕多恩想見女兒時，外祖父竟謊稱，母女兩人已經搬去義大利。

兒童福利相關單位也曾多次來到家中想訪視女童情況，但都被外祖父拒絕，也不被允許進屋，連警方也被阻擋在外。最終是女童母親家族的親戚確認他們根本從未到過義大利，德國警方和兒童福利單位人員才取得法院命令，強行進入家中搜索。

檢方懷疑3人涉嫌非法監禁和虐待未成年人，女童母親可能面臨最高10年刑期。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
王少偉、許藍方約會直擊！　「3人行回豪宅過夜」
老外轟信義區聖誕樹：此生看過最醜！　像穿廉價迪士尼裝的三角錐
台灣E奶網紅脫了！凱旋門前「無罩中空」　曾羅浮宮內衣入鏡被關
永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過
今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝
等待期中選舉結果　美股勁揚333點、台積電ADR漲逾3%

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斯里蘭卡303人偷渡遇險　日本越南聯合救起

美國期中選舉登場　共和黨料拿下參眾兩院

媽目睹4歲兒被車撞死影片曝！皮卡車衝進店內　駕駛下車就跑

8歲女童被鎖家中一輩子！　遭母監禁從沒搭過車踩過草地

等待期中選舉結果　美股勁揚333點、台積電ADR漲逾3%

17歲少女當街露奶狂歡　慘被塞後車箱虐殺棄屍

卡車掉落鐵棒插進轎車　爸左胸被貫穿「釘死在駕駛座」

美國樂透威力球頭獎上看「652億」　頭獎獎號出爐

美國嚴防「期中選舉」受干預　安全機關將嚴控網路安全

美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

白英短貓見水逆流飄浮　伸手狂撥、塞進整顆頭

小貓被抱超不爽～露尖牙狂哈氣　含到手指秒變乖...嬌羞低頭萌翻

高雄2車被開15槍撞電桿　 2人腿、頭中彈乘客急逃

蘇有朋《披荊斬棘2》奪總冠軍！　「以為沒機會回舞台」..唱到泛淚

金門祕密景點「喊泉」 聲量＝水高！紓壓值爆表

斯里蘭卡303人偷渡遇險　日本越南聯合救起

美國期中選舉登場　共和黨料拿下參眾兩院

媽目睹4歲兒被車撞死影片曝！皮卡車衝進店內　駕駛下車就跑

8歲女童被鎖家中一輩子！　遭母監禁從沒搭過車踩過草地

等待期中選舉結果　美股勁揚333點、台積電ADR漲逾3%

17歲少女當街露奶狂歡　慘被塞後車箱虐殺棄屍

卡車掉落鐵棒插進轎車　爸左胸被貫穿「釘死在駕駛座」

美國樂透威力球頭獎上看「652億」　頭獎獎號出爐

美國嚴防「期中選舉」受干預　安全機關將嚴控網路安全

美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

44歲「新光公主」吳欣盈懷胎6個月　新光準駙馬曝光

斯里蘭卡303人偷渡遇險　日本越南聯合救起

國民黨拼12＋2縣市執政　一圖看全台選情

營養師推薦女性必吃「6種深綠色蔬菜」　抗老、補鈣還能預防罹癌

《待到重逢時》麻繩CP重聚就滾床　Boun獻吻狂撩「受不了就來我房間」

美國期中選舉登場　共和黨料拿下參眾兩院

吳念軒取關宋偉恩「遭爆為造型資源」鬧翻！　經紀人親回應不同台原因

蘆洲第一豪宅「都更犯罪」黑歷史起底　竟是不肖子孫燒古蹟

直擊王少偉許藍方路邊約會！「3人行回豪宅過夜」　曾認：跟她很好

《角頭2》拍攝地變毒窟！　7億大麻花走私案在這堂口密謀

爸爸出差一個月回到家　 柴門口迎接飛機耳討抱

國際熱門新聞

他把「USB線插進陰莖」　充電線在GG內大打結

辣妹吃麵「雪乳邪惡晃動」　上下狂抖包不住

卡車掉鐵棒插進轎車　爸左胸被貫穿釘在駕駛座

連體雙胞胎共用身體！姊交男友甜蜜約會...妹尷尬

世界末日將在這年降臨！超級計算機：它會開始殺人

17歲少女當街露奶狂歡　慘被塞後車箱虐殺棄屍

麥當勞員工：看餐點就知你是什麼人

美國樂透威力球「652億」頭獎號碼出爐

等待期中選舉結果　美股勁揚333點

美期中選舉澤倫斯基籲團結　白宮稱誰勝選都會挺烏

美嚴防期中選舉受干預　安全機關將嚴控網路安全

男跨女排球員112公里暴力扣殺　女孩腦震盪2周

英國QS亞洲大學排名　台灣大學唯一闖入前20強

60男戰10女！月辦「15場雜交趴」撈1.4億

更多熱門

相關新聞

拜登蕭茲通話　重申國際秩序與人權承諾

拜登蕭茲通話　重申國際秩序與人權承諾

德國總理蕭茲之前訪問北京，是中共20大後首位到訪的西方領袖。美國總統拜登今天與蕭茲通話，討論他的訪中行程，並確認雙方對維護基於規則的國際秩序、人權與公平貿易措施的承諾。

德國傘兵精銳部隊發展史

德國傘兵精銳部隊發展史

蕭茲：德中聯合反核武證明訪中不虛此行

蕭茲：德中聯合反核武證明訪中不虛此行

德總理蕭茲首訪華 12商業巨頭隨行「在陸年營收破數百億歐元」

德總理蕭茲首訪華 12商業巨頭隨行「在陸年營收破數百億歐元」

蕭茲對美失望轉向北京

蕭茲對美失望轉向北京

關鍵字：

德國Attendorn

讀者迴響

熱門新聞

永和唐寶寶事件　當晚「唯一目擊者」還原經過

LINE「9款免費貼圖」　聖誕、跨年隱藏版快下載

炸物店老闆「凌晨想不開」　好友對話曝光

爸突賣房子！秒買義大利別墅：下個月搬過去

LINE家庭群組叫什麼？他曝5字「大撞名」

被爆「為小黃瓜痛罵助理」　王思佳公開認：就是我

看房超滿意「他秒下5萬斡旋金」　他再看2次不敢買

鄭運鵬喊「從小看魔獸打球」　年齡遭酸爆

身障女被逼嘿咻19次拍攝性愛影片　已婚男以此逃脫牢獄之災

高雄5槍手落網了　狼狽趴地模樣曝光

台唯一清流YTR喜曝懷2胎！「做到1關鍵」真的中獎

身分證拿來！姓名對中免費住台中飯店

段宜康開嗆徐巧芯！4分鐘釣出本尊酸爆

今晨16.5℃！1縣市大雨　下波變天降5度時間曝

百萬正妹YTR真實身份起底　賤葆：全台僅3人

更多

最夯影音

更多
許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD

許瑋甯甜誇邱澤「恰到好處」　下廚會被背後抱？她害羞笑了XD
單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

單親媽闖紅燈邊滑手機　遭2車撞輾亡獨留9歲兒

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

魔獸霍華德加盟桃園雲豹　19日主場首戰重磅登場！

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

男走斑馬線過無號誌路口　被叭怒PO網！掀正反論戰

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

張立東笑話狂戳炎亞綸.鬼鬼笑點　來應徵還帶伴手禮自嘲：還我時段！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面