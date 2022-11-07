德國傘兵精銳部隊發展　「埃本埃美爾要塞」奇襲一展雄威

▲《鋼鐵傳奇：德意志傘兵》回顧德國傘兵部隊的發展史。（圖／James的軍事寰宇提供）

軍武中心／綜合報導

德國傘兵的發展，早在希特勒掌握大權之前便已經有了組織這樣型態部隊的構想，而在他全面取得政權，公開宣示撕毀《凡爾賽條約》、恢復徵兵制…等積極備戰的作為下，傘兵部隊才正式被浮上檯面，但就如同當時國內其他新成立的兵種一樣，在摸索前進的過程當中，也經過軍種爭搶資源的階段衝擊，最後才統一了發展思路。

隨著歐洲的風雲變色，德國的傘兵卻一直被遮遮掩掩的存在，甚至到了二戰正式開打之後，即便德國已經以「閃電戰」的姿態拿下波蘭，傘兵部隊卻是少數仍呆坐冷板凳的部隊，一直沒有上場表演的舞台。直到隔一年（1940）的西線戰役拉開帷幕，納粹德國的傘兵部隊終於有了一展伸手的機會，而最關鍵的戰役莫過於對比利時「埃本埃美爾要塞」（Fort Eben-Emael）的奇襲。在這一場被譽為是不可能的任務中，德國傘兵乘坐滑翔機從天而降，成功奪佔這一座堅固的堡壘，確保德軍的裝甲部隊能迅速地往西面衝刺，加速了西線戰役的結局，從此傘兵在空軍中也才有了一席之地，並在法國戰役結束之後獲得擴張的機會。

之後隨著戰線的擴張，德國傘兵也在後續的俄國、希臘戰場上出現，而奪佔克里特島的戰役更是一場重大災難，德軍損失過多傘兵的精銳部隊後，讓希特勒對於這一支兵種也產生懷疑。即便如此，傘兵還是在沒有用降落傘的作戰型態下，改以精銳的地面部隊之姿為第三帝國四處征戰，而其中最令人對手敬畏的就是義大利戰場，在艱困的卡西諾山戰役中，他們獲得了「綠色惡魔」的稱號。即便如此驍勇善戰，終究還是敵不過盟軍強大的兵/火力優勢，納粹德國在1945年5月初還是崩潰了。

▼圖為我國陸軍傘兵訓練實況。（圖／記者季相儒攝）

戰後德國走過仇軍的十年，在這一個階段沒有人願意再去提及軍備與武裝的議題，直到西方國家意識到蘇俄共產集團的野心之後，才逼得當時的西德得加速武裝自己，從而才又重新組建了傘兵師。隨著「聯邦國防軍」在各個組織調整案的發展與時局的變化，傘兵部隊也進入一系列的轉型以適應作戰需要，但由於先天上所受到的限制使然，尤其是在冷戰幾乎是無預警的結束後，再統一後的德國對於國防的關注彷彿又回到1950年代時的冷感了。

部隊在不斷地瘦身之後，德國聯邦國防軍的空降部隊只剩下1個旅級的規模，但也開枝散葉到一些不同名稱的單位去，尤其是屬於快速反應的部隊，只要仔細檢視這些精銳部隊中的核心，都可以發現其實都與傘兵脫不了血緣關係。然而近年特種部隊司令部麾下所發生的醜聞，的確也重傷這一支部隊的名聲，造成國人普遍的負面觀感，情況嚴重到國防部長得直接下重手，將其一支特種部隊的突擊連直接解散，並羅列超過60項的改進作為也實屬空前。

回顧這80多年來德國傘兵的發展史，雖然在國內、外已有多本著作談及，卻都沒有從組建迄今較為完整的闡述，而這一本《鋼鐵傳奇：德意志傘兵》的寫真書，在其212頁的內容中，蒐羅了超過600張的歷史照片，包含了訓練、裝備、戰術、戰史、人物…各面向，並輔以超過15萬字的文字解說，精彩程度可見一斑。

這次的新書發表活動是在5日舉行，也邀請到國內傘兵界的大家長－－前空降特戰司令鄧祖琳上將（退）作序推薦並出席致詞外，另有曾金陵、李喜明上將（退）一同出席盛會，讓這一場國內的軍事出版活動中，罕見能有三位二級上將與作者同台的畫面，對讀者而言實屬罕見。

▼《鋼鐵傳奇：德意志傘兵》新書發表活動，讓出席的讀者們同時見到三位二級上將與作者同台的罕見畫面。（圖／曹仲寧攝）

