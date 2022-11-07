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世界人口本月中達80億大關　將持續增加但速度趨緩

▲▼ 2018年元旦全球人口估達74億！　美國每18秒增加1人。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球人口即將突破80億人。（圖／達志影像／美聯社） 

中央社

聯合國估計，到11月中旬，全球人口將達到80億，並將繼續增加。不過未來數十年，成長速度將趨於緩慢，且各地區存在差異。

法新社列舉聯合國分析的若干關鍵要點：

●人口成長放緩
 聯合國人口司（UN Population Division）估計，地球人口數量將於11月15日成長至80億，為1950年全球25億人口的3倍有餘。

然而，聯合國人口基金（UN Population Fund）人口與發展處處長史諾（Rachel Snow）告訴法新社，世界人口成長率在1960年代初達到高峰後已大幅下降。年成長率已從1962年至1965年的2.1%，降至2020年的1%以下。

聯合國預測，由於生育率持續下降，人口成長率到2050年有可能降至0.5%左右。

●人口何時達到頂峰？
 由於平均餘命（life expectancy）和育齡人口數量增加，聯合國預計全球人口將於2030年繼續成長至大約85億，到2050年將達97億，並於2080年代達到約104億的頂峰。

然而，其他團體計算得出不同的數字。

美國華盛頓大學「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME）2020年的一項研究估計，到2064年，全球人口將達最大值，但永遠達不到100億，到2100年將降至88億。

IHME這項研究的主要作者、華盛頓大學教授沃爾塞特（Stein Emil Vollset）告訴法新社：「我們比他們（聯合國）低，我認為我們有很好的理由。」他說，按世人「完全不同的生育模式」，人口只會達到90億至100億之間。

●生育率下降
 根據聯合國數據，2021年每名婦女一生平均生育2.3個孩子，低於1950年的約5個孩子，聯合國預計到2050年將降至2.1個。

●全球老化
 推動全球人口成長的一個重要因素是平均餘命持續升高：2019年為72.8歲，比1990年增加了9歲。聯合國預測到2050年平均餘命為77.2歲。

加上生育率下降，因此預計65歲以上人口比例將從2022年的10%上升至2050年的16%。這種全球人口老化將衝擊勞力市場和國家養老金體系，同時還需要更多老人照護。

●多樣性前所未見
 在這些平均數據之下有些重大地區性差異也值得注意。例如，聯合國預計到2050年，超過一半人口成長將來自8個國家：剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦尚尼亞。

根據史諾的說法，不同地區的平均年齡也很重要，目前歐洲為41.7歲，而撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）為17.6歲。他說，這項差距「未曾像今天這麼大」。

史諾說，這些數字可能會扯平，但與過去各國平均年齡大多年輕不同，「在未來，我們在年齡方面可能更接近，大多偏老」。

一些專家認為，這種地區性人口差異在未來的地緣政治中可能發揮重要作用。

●印度人口將超越中國
 另一個說明趨勢變化的事例是，根據聯合國數據，中國和印度這兩個人口最多的國家，最快將於2023年交換名次。

聯合國預測，中國14億人口終將開始下降，到2050年將降至13億。到本世紀末，中國人口可能降至只有8億。

印度人口目前略少於中國，預計到2023年將超過中國，2050年將增加至17億，儘管其生育率已低於更替水平（replacement level）。

聯合國預估，到2050年，美國仍會是人口第3大國，但將以3.75億與奈及利亞並列。

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