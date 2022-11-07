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社會 社會焦點 保障人權

新北三芝電動公車「充電中突起火」　彰消今舉辦火警應變訓練　

記者唐詠絮／彰化報導

有鑑於日前新北市淡水客運三芝總站電動巴士充電燒毀2輛千萬電動巴士，彰化縣「員林-埔心-溪湖-二林」電動快捷公車路線即將上路，為全面提升車禍救助應變能力，消防局今天在第四大隊田尾分隊共同辦理電動巴士火災緊急應變處置教育訓練，消防員也能在短時間內控制火勢，以提升火災搶救效率。

▲電動公車將上路，彰化消防局火場演練。（圖／彰化消防局提供）

▲電動公車將上路，彰化消防局火場演練。（圖／彰化消防局提供，以下同）

▲電動公車將上路，彰化消防局火場演練。（圖／彰化消防局提供）

日前新北市三芝區淡金路二段公車總站，發生火燒車事故，一輛青春山海線ebus電動公車在充電中，突然不明原因起火燃燒，燒到只剩下車架，大火波及隔壁停放的公車，彰化客運及員林客運也將於明年初電動公車將上路，為避免電動火燒車事件重演，彰消今天也做火場演練。

▲電動公車將上路，彰化消防局火場演練。（圖／彰化消防局提供）

消防局長施順仁表示，電動車逐漸普及，市面多以鋰電池儲存電源，相關電路結構、電器配備和傳統燃油車差異大，尤其電動巴士搭載數顆鋰電池，多安裝在兩排座椅下、車尾後方，滅火前還得考量斷電程序以防止感電。

消防局今天透過實體解說，使消防員瞭解電動快捷公車緊急火災處置、車體結構、電池位置等，另本局模擬電動巴士起火情境，使用車底撒水裝置、貫穿式瞄子、高壓絕緣手套、熱顯像儀、移動式砲塔、緊急插座等裝備器材想定火災搶救境況，驗證測試火災緊急處置。

▲電動公車將上路，彰化消防局火場演練。（圖／彰化消防局提供）

施順仁強調，企盼透過本次教育訓練提升救災安全思維與觀念，藉由消防局救災安全網，確保電動快捷公車運作之公共安全，全力以赴維護交通運輸等基礎設施，共同創造美好彰化、希望城市，讓彰化縣民生命財產安全獲得更大的保障。

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