台中警追「拒檢黑車」1公里！失控自撞2警受傷　駕駛趁隙跑了

▲台中大雅分局員警，6日23時許在潭子區追捕拒檢車輛，不慎自撞。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中大雅分局潭子分駐所員警昨（6）日深夜23時許，在潭子區潭興路與福貴路口巡邏時，發現一輛黑色車燈沒開又不打方向燈，員警馬上鳴笛攔查，不料黑車駕駛加速逃逸，員警狂追約1公里，卻在環中路與復興路口失控撞上路邊監視器主機箱，車頭嚴重受損，黑車趁隙落跑，車上2名員警、1民力協勤輕傷無大礙。

大雅分局表示，該輛黑車車燈未亮且未打方向燈，聽見員警攔查並用擴音器要求停車，卻疑似心虛加速逃逸，沿著福貴路往環中路一段行駛拒檢，在復興路口再度右轉，員警緊緊跟隨，卻在轉彎時失控，不慎自撞路邊號誌桿跟監視器主機箱，導致巡邏車車頭「V字形」凹陷，引擎蓋嚴重受損、保險桿掉落，監視器主機箱也被撞斷，還波及一旁民眾車輛。

▲▼警車追捕攔查將近1公里，黑車卻加速逃逸，警車在環中路與復興路口失控，撞斷路邊監視器主機箱，波及民眾車輛。（圖／記者許權毅翻攝）



大雅分局說明，當下員警有目視車輛車牌，已掌握該車車主為一名38歲胡男，戶籍地址在南投，已請南投警方協助尋找，但仍無法確定事發當時車上駕駛是否為胡男。另，將對駕駛依照《道路交通管理處罰條例》第60條，攔檢時拒絕停車接受稽查逃逸者，開出1萬至3萬元罰鍰。

▲▼警車車頭「V字形」凹陷，受損嚴重。（圖／記者許權毅翻攝）



警方表示，事發當時車上行車紀錄器疑似因碰撞，導致撞擊瞬間未錄製到，路口監視器也因遭撞斷無畫面，沿路監視器則未完整拍攝到過程。

至於警車上的2名員警與1名民力協勤，皆是受到輕微擦挫傷，由救護人員送往中國附醫包紮後均無大礙。波及路邊民眾之車輛部分，警車均有保險，將由保險公司賠償給車主。