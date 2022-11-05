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柬埔寨詐騙在台翻版奪3命！　61人掉高薪圈套囚虐....8嫌遭聲押

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、檢察官江玟萱指揮新北警方，在本月2日於淡水救出遭詐騙集團囚禁的26名人頭戶，3日循線到桃園市中壢區抓該集團8人，救出32名遭囚虐被害人，不幸的是有2男、1女已身亡，遺體慘遭丟棄龜山、南投。警逮捕手段兇殘8嫌，其中1嫌移送少年法院，7嫌經檢方漏夜偵訊，被依私刑拘禁致死等罪向法院聲請羈押。

該詐騙集團兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出高薪徵才、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿。

2日警方，在淡水新市鎮某社區救出飽受驚訝的20名男姓、6名女性。獲救後的受害人，驚恐表示，被關在民宅內限制行動，且時不時被毆打、電擊棒凌虐，甚至共食1碗泡麵，其犯罪模式也極為罕見，淡水囚虐案，警逮捕19歲鄭姓嫌犯、20歲林嫌、34歲呂嫌等8人。

8名嫌犯中，當中1人為少年，經檢方訊後，認皆涉犯組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、私行拘禁致死等罪，且均犯嫌重大，除1人5萬元交保並限制出境、出海、1名少年移送少年法庭外，其餘6人於3日下午經法院裁准羈押禁見。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲警方到中壢破門逮8嫌，並查獲手銬、泡麵等證物，驚覺被害人慘遭虐待。（圖／記者陳雕文翻攝）

豈料，警方從嫌犯手機發現他們叫外送到桃園，擴大追查到中壢區青峰路一處社區大樓，查獲21歲張姓犯嫌等8人，順利救出27名男性、5名女性共32人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

對此，警方更發現還有受困的2男1女皆死亡並被棄屍，4日下午於龜山山區找到45歲黃女、57歲林男的遺體，並派員到南投日月潭風景區內搜索38歲黃男的遺體。

據悉，慘死浴室的男女本身患有慢性疾病，遭到虐待不堪負荷吐血身亡，至於黃男則因為不堪凌虐，爬出房間從社區11樓一躍而下，當場慘死。

張嫌等8人4日下午依組織犯罪條例、傷害等罪，移送士林地檢署複訊，經檢方漏夜偵訊後，認8嫌（1嫌移送少年法庭）犯有串證、逃亡等之虞，向士林地院聲請羈押禁見。

士林地檢署表示，被害人多數因求職而與被告接洽，隨即遭控制行動，並被暴力毆打對待，強行取走隨身財物、扣留存簿等，且受拘禁環境條件極為惡劣，身心受創嚴重，幸經檢警鍥而不捨查得被害人遭囚禁之處所，最終在檢察官指揮下實施逕行搜索，順利救出58名被害人，但仍有被害人在救援行動前不幸身亡，目前已尋獲2具遺體，後續待解剖鑑定確認死因，犯罪被害人保護協會士林分會也已啟動關懷機制。

最後，因該案犯罪情節重大，檢警將繼續全力偵辦，澈查是否有其他民眾仍待救援，以及有無尚未查獲之共犯，務求
將犯罪集團繩之以法，貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，溯源斷根，保障國人安全，實現司法正義

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