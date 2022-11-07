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故宮文物「自然損壞」監控錄影消失！立委疑遭調包　政風室解釋

▲▼故宮近期文物毀損案，第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」僅有監視器畫面截圖，影片無留存。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮近期文物毀損案，第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」僅有監視器畫面截圖，影片無留存。（圖／記者林育綾攝）

 記者林育綾／台北報導

立法院教育及文化委員會今（7）日前往故宮，考察先前3件文物毀損事件，其中2件文物故宮調查稱「自然毀損」，不過調查報告卻只有截圖，沒有完整監視錄影，立委要求查看「一鏡到底」完整畫面。而故宮政風處也承認，確實有一件文物的監視錄影「無留存」，只有關鍵畫面截圖；而另一件的完整監控影像已播放提供立委及媒體觀看。

▲▼故宮近日遭爆文物毀損，第一件「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」，監視器畫面影像曝光。（圖／記者林育綾攝）

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▲故宮今日公開第一件「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」毀損時監視器影像，人員發現時隨即拍照處理。（圖／記者林育綾攝）

故宮承認「清乾隆青花花卉盤」是人為毀損，日前已懲處2名人員；而另外2件文物「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」則表示為「自然毀損」。

 不過有多位立委質疑「自然毀損」的真實性，對此今教委會前往故宮考察，也要求查看「一鏡到底」的監視影像，而非只有截圖，立委們更指出，先前提供的報告當中那些截圖「根本不清楚」。

▲▼故宮文物「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」毀損監視錄影無留存，立委質疑程序。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮文物「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」毀損監視錄影無留存，立委質疑程序。（圖／記者林育綾攝）

故宮政風室回應說明，三件毀損文物都有監視錄影，第一件「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」有影像，不過第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」只有關鍵畫面的截圖，卻沒有留存影像。

▲▼「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」被發現毀損時，監視影像無留存，僅有截圖。（圖／故宮提供）

政風室解釋，因為影像檔案實在太大，加上這件文物監視影像是線上調閱，無法下載影片；同時故宮監視影像是以防盜功能為主，影帶保存時間以3個月為原則。

不過立委提出質疑，為什麼第一件「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」和第三件的「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」有留影像，唯獨第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」沒辦法留影像？立委也質疑，文物是否有遭調包、狸貓換太子的可能。立委也要求故宮公開三件文物的監視影片畫面。

▲▼故宮近期文物毀損案，第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」僅有監視器畫面截圖，影片無留存。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮近期文物毀損案，第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」僅有監視器畫面截圖，影片無留存。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮近期文物毀損案，第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」僅有監視器畫面截圖，影片無留存。（圖／記者林育綾攝）

故宮政風室表示，兩件判定自然毀損的文物，確實是打開盒子就發現毀損，今日下午也公開毀損文物的影像畫面。其中第一件有約5分鐘影像，可看出人員在打開盒子後，發現文物毀損立即拍照處置；但第二件僅有畫面截圖，沒有影片。

立委質問為何沒有影像？政風室回應，密集的關鍵截圖，已經足以作為證據。立委鄭正鈐表示，這代表故宮的處理程序並沒有一致的標準，要求故宮建立妥善SOP。

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