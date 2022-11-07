60歲茶農腿軟關節腫脹　醫置換人工膝關節隔天能上下樓梯

▲茶農腳軟無力被迫暫停農作，醫師以人工膝關節置換幫助擺脫疼痛。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

60歲陳姓男子為南投茶農，平常採茶、製茶過程工時長又耗體力，這兩年有察覺到右膝痠痛，後來惡化出現工作時不太能出力、腿軟症狀，膝蓋更越來越腫脹難耐，就醫後透過檢查發現膝關節已經嚴重退化，需手術治療。

衛福部南投醫院骨科醫師梁文雄指出，老化、體重過重、過度負重或不正確的姿勢皆有可能導致膝蓋傷害；膝關節的軟骨漸漸磨損，初期可以藉由飲食控制、適當運動、休息及藥物來控制與改善，但當關節損害的程度及疼痛已經嚴重影響生活時，而保守治療仍無法緩解症狀時，便可能要考慮置換人工關節，以恢復日常活動功能。

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梁文雄表示，人工關節置換是相當常見的手術，目前除了傳統人工關節，也有陶瓷、超耐磨等自費人工關節等選擇，患者可以在診間與醫師溝通討論適合自己的人工關節材質；陳男在手術後當天就可以下床練習行走，隔天便能自行上下樓梯，疼痛也有顯著的降低，對於如此迅速的復原感到相當滿意。

梁文雄提醒，病人在接受人工關節置換後，仍要保有良好的生活型態與飲食習慣，否則可能會降低人工關節的使用年限；而南投縣是農業大縣，加上人口老化相當嚴重，許多民眾從年輕就開始務農、負重，日漸造成膝蓋的負荷，當出現疼痛無力的時候，膝蓋軟骨往往已經磨損嚴重，應注意膝蓋的狀況，適時尋求專業醫師的診療。