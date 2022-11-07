陸國藥董事長自曝「打了7針疫苗」：現在我百毒不侵！

▲大陸國藥集團董事長、黨委書記劉敬楨。（圖／翻攝自新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

據《人民日報》報導，在第五屆進博會平行論壇之一、第五屆虹橋國際健康科技創新論壇上，大陸國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨宣稱，自己打了7針疫苗，現在疫苗護身後「百毒不侵」，「大家可以放心使用我國自主研發的疫苗。」

他表示，「我打了國藥新冠病毒原始毒株疫苗，正在研發的Omicron毒株疫苗，最近我又打了4價流感疫苗和肺炎疫苗。」

劉敬楨透露，「自奧密克戎（台稱Omicron）變異株爆發以來，國藥集團立即啟動針對奧密克戎毒株的研發，已成功研發出奧株新冠病毒疫苗，目前已獲得國家藥監局、中國香港特區、阿聯酋臨床試驗批件，正在開展臨床研究。同時現在針對世界現在流行的猴痘病毒，國藥集團已經分離毒株，已經開始進行了全力的科技攻關。」

據公開資料顯示，中國醫藥集團有限公司，即中國醫藥集團，是由大陸國務院國資委直接管理的醫藥健康產業集團。旗下有1600餘家子公司和國藥控股、國藥股份、國藥一致、天壇生物、現代製藥、中國中藥、太極集團、九強生物8家上市公司，員工總人數21萬人。2021年國藥集團營業收入超7000億元（人民幣，下同），位列世界500強企業榜單第80位，全球製藥企業第1位。

2020年1月，中國醫藥集團有限公司專門設立10億元專項資金用於新型冠狀病毒感染肺炎疫情。2021年7月16日，經大陸國務院聯防聯控機制有關部門組織論證，國藥集團中國生物北京生物製品研究所新冠病毒滅活疫苗獲批在3到17歲人群中緊急使用。

2022年4月26日，國藥集團中國生物Omicron變異株新冠病毒滅活疫苗獲大陸國家藥監局臨床批件。