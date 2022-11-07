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在北車聽見水聲！他探頭嚇傻「有人在尿尿」還亂甩　台鐵回應了

記者曾筠淇／綜合報導

一名男網友發文表示，他6日在台北車站搭手扶梯時，忽然聽到水聲，往前一看發現前方的男子竟在尿尿，且「後來還有甩雞雞的清潔動作」，讓他嚇了一跳。對此，台鐵局調閱監視器後說明，確實有民眾在電動步道上灑不明液體，目前已經完成清潔、消毒，步道正常運轉中。

男網友在Dcard上，以「驚！剛剛目擊北車手扶梯上隨地尿尿（內含影片）」為題發文，提到他在搭北車和機捷的手扶梯時，因為聽到水聲，所以便探頭查看，他本還以為是前方男子的水壺漏水，怎料對方卻是在尿尿，讓他頓時嚇傻。原PO也錄下當時情況，說那是男子「尿噴最大量」的一段，對方最後「還有甩雞雞的清潔動作」，還好他沒有被尿噴到。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

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▲男子疑似在電動步道上小便。（圖／翻攝自Dcard）

影片曝光後，底下網友紛紛回應，「萬一手扶梯因為他故障怎辦？真的驚嚇我三觀，已經沒辦法用沒水準來形容了」、「你應該要跟他講，先生你的水漏出來了」、「以後不敢用旁邊刷鞋了」、「好噁，這樣真的不會噴到他自己行李箱嗎」、「我太震驚了，這樣跟他往相反方向的人不就會看到正面嗎？是不是覺得有行李箱擋住就沒人看得到」、「有夠噁，為保養這台電扶梯的保養人員致敬」。

還有網友詢問，「有沒有把影片給站務人員呀？雖然不一定抓得到」。原PO則回應，「沒有耶，那時在趕時間，不過應該是蠻多人看到的，希望有其他角度的照片或影片」。

對此，台鐵局說明，經桃捷通知，已調閱相關監視器，「確認桃捷Al台北車站與台鐵台北車站連通無機坑電動步道有民眾在上面灑不明液體」。台鐵局已立刻指派清潔人員將步道踏面及周邊徹底清洗、消毒，同時也聯繫電動步道的維保商來檢查，「目前步道正常運轉中」。此外，台北車站也已向鐵路警察局報案，協助尋找當事人進行後續處理。

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