快訊／台南騎士過彎失速撞橋墩　噴落大圳驚險獲救

▲台南市下營區南59縣道黑橋處，下午發生一起車禍自撞案件，傷者疑似車速過快擦撞路旁橋墩，不慎跌落大排險遭沖走。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市下營區南59縣道黑橋處，6日下午1時27分發生一起機車自撞案件，騎士疑似車速過快擦撞路旁橋墩，不慎跌落大排，下營消防分隊及時救援，將落水男子搶救上岸，送往麻豆新樓醫院救治。

下營消隊分隊接獲報案後，立即出動消聚及救護人車前往救援。車組到達現場後，發現傷者落水於水面上載浮載沉。指揮官組長黃柏威立即指示消防人員以雙節梯搭配繩索將傷者由水面上救至岸邊，傷者為年約20歲陳姓男子，年意識清楚由救護車送往麻豆新樓醫院救治。

第二救災救護大隊大隊長丁春能表示，現場為一大彎道，一旦車速過快或對路況不熟悉 ，過彎失控很容易發生事故，所幸目前即將邁入枯水期，水位適中，傷者不至被大水沖走或直接墜落20米河床，可說是不幸中的大幸。詳細肇事原因，需待調閱相關資料後，才能釐清相關肇事責任，小大隊長呼籲行車應放慢速度，以避免交通事故發生。

消防局長李明峯指出，市長黃偉哲非常重視民眾行的安全，在道安會報上經常指示交通局分析交通事故發生的原因，進一步研擬加強宣導議題，讓民眾能引以為鑑。只要用路人具有「防禦駕駛」的觀念，就能避免絕大多數的車禍事故，減少人命傷亡及家庭破碎的危機。