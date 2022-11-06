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改裝車屢遭民眾詬病　桃園聯合稽查小組強力取締2小時抓8車

▲桃園警方與環保、監理單位聯合取締改裝、噪音車。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警方與環保、監理單位聯合取締改裝、噪音車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

每逢假日夜晚即有改裝車呼嘯而過擾人清夢，為使市民有安寧的居家環境，桃園警察分局5日晚與環境保護局及桃園監理站合作，組成取締噪音車輛聯合稽查小組，共攔查12部輛汽機車，經檢測有8輛汽機車排氣音量超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，責令汽車駕駛人立即改善。警方強調未來仍會加強取締改裝車和噪音車。

▲▼短短2小時即有8部車噪音超標，警方]強調未來將持續取締，以遏阻改裝噪音車。（圖／桃園警分局提供）

▲▼短短2小時即有8部車噪音超標，警方]強調未來將持續取締，以遏阻改裝噪音車。（圖／桃園警分局提供）

▲▼短短2小時即有8部車噪音超標，警方]強調未來將持續取締，以遏阻改裝噪音車。（圖／桃園警分局提供）

最近桃園區民眾一直向議員反映，改裝車輛噪音深夜擾人清夢，桃園警察分局昨日22至24時與環境保護局及桃園監理站合作，組成取締噪音車輛聯合稽查小組，在桃園市桃園區裕和街設置噪音量測站，執行取締噪音車勤務。

2小時共攔查自小客車1輛、大型重型機車3輛、普通重型機車9輛，經檢測有8輛汽機車(自小客1輛、大型重機2輛、普通重機5輛)排氣音量超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，責令汽車駕駛人立即改善，警方呼籲汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧。警方與環保人員將持續聯合執行稽查勤務，請勿以身試法以免得不償失。

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改裝車噪音稽查小組取締

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