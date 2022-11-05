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玉井警維護山區交通安全 　監警環聯合稽查取締噪音改裝車

▲台南市警玉井分局5日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行監警環聯合稽查專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警玉井分局5日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行監警環聯合稽查專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

深秋時節氣候涼爽，改裝車輛山區呼嘯而過，吵雜噪音易引發民怨，台南市警玉井分局5日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行「監警環聯合稽查」，持續針對改裝車輛強力告發或通知召回檢驗。

▲台南市警玉井分局5日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行監警環聯合稽查專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次聯合稽查勤務，計攔查各式車輛96輛（噪音檢測8輛，其中2輛不合格)，開罰違反道路交通管理處罰條例第12條牌照業經註銷仍行駛1件、第16條、第18條改裝車輛9件，總計10件交通違規。

▲台南市警玉井分局5日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行監警環聯合稽查專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1千8百元以上3千6百元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰；車輛若有改裝車燈，排氣管(翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器)、裝設高音喇叭或無照駕駛等違規行為，員警及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。民眾如發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，亦可上傳相片或影片至行政院環境保護署噪音車檢舉網站（https：noisecar.epa.gov.tw）檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

▲台南市警玉井分局5日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行監警環聯合稽查專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另因應道路交通管理處罰條例部分條文修正，已將「微型電動二輪車」納管，且自11月30日起，微型電動二輪車需掛牌、投保強制險才能上路（法令施行前已經購買的電動自行車，則是依照舊的法規，領有審驗合格標章就能行駛道路，但仍需在2年之內到監理機關完成牌照領用），民眾騎乘時應遵守各項交通安全規則，切勿非法改裝致生危害自己與他人之行車安全，玉井分局將持續利用各項勤務加強稽查及宣導。

▲台南市警玉井分局5日會同麻豆監理站、環保局及交通警察大隊聯手出擊，在轄區楠西段台3線370公里處執行監警環聯合稽查專案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井分局長林獻力表示，山區景色宜人，歡迎民眾蒞臨遊賞，轄區台3線、台20線及台84線等路段每逢假日皆湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛引起之噪音令人反感，影響社區安寧秩序，故玉井分局每月皆會洽請麻豆監理站及市政府環保局，至轄區執行防制車輛改裝之聯合稽查工作，並請警察局交通警察大隊出動警用大型重機車配合攔查取締，敦促車主知法守法，勿任意改裝車輛，以確保山區居民生活安寧及用路人之交通安全。

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