50多歲男死後確診！家中倒臥沙發無呼吸心跳　曾打3劑疫苗

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）
記者洪巧藍／台北報導
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增67例新冠死亡個案，年齡分布50多歲到90多歲，其中有一名50多歲男性死後才確診。個案本身有高血壓性心臟病病史，打3劑疫苗，11月1日晚間發現倒臥沙發沒有反應，送醫搶救無效，死因為新冠病毒感染、高血壓性心臟病。
▲指揮中心公布11/5確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）
指揮中心今(5)日公布國內新增25,523例本土個案，另增44例境外移入，確診個案中新增67例死亡。今日也新增通報181例中重症，當中123例中症，58例重症。
指揮中心指出，今日新增67例本土病例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、63例具慢性病史。其中一名50多歲男性11月1日死亡，11月2日確診，死後才知染疫。
指揮中心發言人莊人祥說明，個案本身有高血壓性心臟病病史，打3劑疫苗，11月1日晚間發現倒臥沙發沒有反應，救護人員到場已經無呼吸心跳，送醫急救無效心肺衰竭死亡；死因為新冠病毒感染、高血壓性心臟病。
▲指揮中心11/5公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心11/5說明新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）※點圖放大
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