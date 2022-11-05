新北第5選區／戴瑋姍站街頭「辣露小蠻腰」！　合體網紅狗狗超Q

▲戴瑋姍意外露出小蠻腰。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉倒數21天，候選人抓緊時間拚選戰。新北第5選區民進黨候選人戴瑋姍幾乎每天都在街頭和民眾打招呼，有一張還露出纖細螞蟻腰，讓民眾眼睛大吃冰淇淋；國民黨候選人葉元之也到市場和民眾問好，積極拜票尋求連任；無黨籍候選人顏維勳則是每天變出新花樣，希望選民能記住自己。

戴瑋姍一連多天都在臉書分享自己在街頭拜票的照片，高舉大大的6號，希望路過的民眾可以記住自己的號碼。其中一張照片特別吸睛，身穿黑色毛衣的她，在電線桿旁邊舉著號碼牌，但衣服似乎「縮水」了，露出她性感白皙的小蠻腰，不少民眾看到大讚「這個腰很可以」；她在路上遇到網紅狗狗「小膽大黃陳福狗」也開心合照，有網友看到後就說「帥氣的狗勾跟美女議員」。

▲戴瑋姍和網紅狗狗合照。（圖／翻攝自戴瑋姍臉書）

▲吳達偉對著小朋友比4。（圖／翻攝自吳達偉臉書）

民眾黨候選人吳達偉也同樣不鬆懈，每天都在臉書上PO出和民眾拜票的互動，有一張在小朋友面前比出4的手勢，看起來相當逗趣；無黨籍候選人郭柏成即使團隊勢力單薄，也每天一個人積極跑市場；民進黨候選人山田摩衣近日則和台南市長黃偉哲一起到板橋國慶黃昏市場，和市場攤商打招呼；民進黨候選人黃俊哲也趁著黃偉哲難得北上，和對方一起合照，「我們要一起努力一起贏」。

▲▼山田摩衣和黃俊哲都和黃偉哲合體。（圖／翻攝自山田摩衣、黃俊哲臉書）

黃淑君在臉書透露，5日跑活動時巧遇新北市長候選人林佳龍的夫人廖婉如，對方完全沒有架子，在舞台上說話也條條有理，得知她也是台南出生的小孩之後，還緊緊握住她的手說加油，讓她差點落淚，「台南女兒挺台南女兒」；無黨籍候選人張家維則趁著前幾天放晴，到街頭舉著19號的牌子，抓緊時間和民眾互動；民進黨候選人石一佑5日參加了好幾場里長競總成立大會，緊接著又騎上腳踏車拜票，希望有民眾遇到他們可以幫忙打氣。

▲黃淑君遇到廖婉如，「台南女兒挺台南女兒」。（圖／翻攝自黃淑君臉書）



▲石一佑騎腳踏車拜票。（圖／翻攝自石一佑臉書）

葉元之為了爭取連任也不敢大意，勤奮掃市場和站街頭，不過近日風比較大，拜票時看到一間美髮院就忍不住走進去打招呼，幸好老闆娘慷慨出借定型液，還幫忙整理頭髮，他不禁直呼「板橋最美的風景是人」；顏維勳則每天變化不同模樣拜票，不僅有發光看板，最近還背上彩虹充氣娃娃，看起來變得非常高大，十分吸睛。

▲顏維勳經常變出不同招數吸睛。（圖／翻攝自顏維勳臉書）