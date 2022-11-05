宅神嗆誰輔選林耕仁「站一個打一個」　連勝文笑：把焦點轉到周玉蔻啦

▲國民黨副主席連勝文談到朱學恆，還笑喊朱大大。（資料照／記者崔至雲攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安爭議連環爆，這讓「宅神」朱學恒火冒三丈，將矛頭指向國民黨新竹市長候選人林耕仁，更怒嗆「國民黨有哪些下三濫，幫林耕仁站台，站一個打一個」。國民黨副主席連勝文今（5）日受訪時哈哈大笑，「請朱大大高抬貴手，還是把焦點轉移至周玉蔻身上」。

朱學恒3日在直播上談及新竹市長選戰，因不滿選戰砲火波及到高虹安的私領域，甚至連高虹安男友李忠庭的前妻、前妻孩子也曝光。朱學恒甚至放話，看國民黨有誰出來幫林耕仁站台，就會「站一個、打一個」。

國民黨主席朱立倫昨日被媒體問及此事，一開始還懷疑自己有沒有聽錯，「國民黨提名林耕仁，幫提名同志站台、助選是天經地義、天公地道」，朱立倫並透露周末韓國瑜就會去新竹幫林加油打氣，接下來前總統馬英九、新北市長侯友宜也會前去幫助黨內同志。

連勝文今日上午到新北輔選市議員邱烽堯，也喊話朱學恒，「請朱大大高抬貴手，還是把焦點轉移至周玉蔻身上」；至於有本土社團9月時聯合發起、呼籲九合一各公職候選人簽署捍衛台灣的「不投降承諾書」，連勝文說，投降是民進黨的問題，因為軍隊不會聽在野的指揮，民進黨不要想落跑，大官在台灣也只會躲在地下碉堡裡，「投降的問題是找執政黨。」