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出操聊天打屁！不爽被罵「白目」　鐵椅狂砸長官...天兵這下慘了

▲一名陸軍士兵不滿遭長官糾正，竟持鐵椅攻擊（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一名陸軍士兵不滿遭長官糾正，竟持鐵椅攻擊（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／台南報導

洪姓陸軍上兵去年4月27日下午在兵營內進行暖身操，因與旁邊士兵聊天，遭陳姓副班長糾正「你不要那麼白目，你注意一點」，竟心生不滿，一怒之下拿起鐵製折疊椅，用力甩向陳，導致對方右前臂鈍挫傷。台南地院近日審結，依對上官施強暴罪，判處洪男有期徒刑4月，可易科罰金。

判決書指出，陳姓副班長當時在台南市新化知義營區的戰技館內，看到洪男做暖身操時，竟在跟鄰兵嘻笑打鬧，於是糾正他說「你不要那麼白目，注意一點」。洪男之後又因不認真暖身，遭帶隊的林姓士官長叫去旁邊罰站，後來又被林姓士官長叫他前面，洪男因屢遭長官糾正，一肚子火，大聲問陳姓副班長，為何剛剛要他注意一點。

陳姓副班長回應「今天你自己做了什麼事情，你不知道嗎，你不知道你做什麼事情，我去點你嗎」，兩人因此產生口角爭執。洪男怒不可遏，竟拿起鐵椅，用力甩向陳姓副班長。陳姓副班長情急之下以右手阻擋，導致他右前臂鈍挫傷。

法官認為，洪男案發當時為軍人，本應遵守法紀，但卻對上官施暴，損害部隊團結、領導威信，因此依對上官施強暴罪，判處洪男有期徒刑4月，可易科罰金，可上訴。

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