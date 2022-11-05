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曾聖光帶國旗戰死烏克蘭！曾想回台灣保衛國家　霸氣開嗆陸網友

記者朱祖儀／綜合報導

台灣25歲男子曾聖光6月加入烏克蘭志願軍，不料在本月2日戰死沙場。他生前經常在臉書記錄烏克蘭的戰事生活，分享參戰的心路歷程；他平時也相當愛國，不僅會在睡袋前掛上國旗，看到今年8月兩岸情勢緊繃，也曾猶豫要回台灣保衛國家。不少網友看到消息後，紛紛湧入他的臉書哀悼。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲曾聖光赴烏擔任志願軍。（圖／翻攝自臉書）

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曾聖光經常在臉書分享在烏克蘭的打仗點滴，表示每次進攻的時候，都會發現俄軍逃跑過程中，留下許多彈藥和衣服，「光是撿俄軍丟的都用不完了」、「每天打都打不完欸，超扯」；也曾氣得大罵「Fxxk you russians」。但除了對俄羅斯的不滿之外，也看到他對台灣的掛念，不僅會在休息的地方掛上國旗，波蘭戰友還替他做了中華民國和烏克蘭的臂章，看得出他十分愛國。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲曾聖光把國旗掛起來。（圖／翻攝自臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲波蘭戰友幫曾聖光做的臂章。（圖／翻攝自臉書）

不僅如此，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今年8月初旋風來台，台海局勢因此升溫，當時曾聖光也轉發新聞，猶豫「是不是該回去了」，平時也相當關心台灣國防問題。他表態自己的立場後，有不少中國網友到他臉書嗆聲，罵說「死台獨」、「上戰場沒種」等話，但他也絲毫不畏懼，直接回嗆對方「有輸過沒怕過」、「我的（槍）很大，你確定要看？」

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲曾聖光一度猶豫要回台灣。（圖／翻攝自臉書）

不過曾聖光也曾表露參戰後的忐忑心情，表示沒有把握每次都能如此幸運，晚上睡覺睡到一半聽到砲聲都會很害怕，因為永遠不知道下一刻會不會直接打到自己住的房子裡。沒想到他如今不幸戰死，不少網友看了相當難過，紛紛留言哀悼「英雄，永別了」、「謝謝你為和平而戰，願在天家繼續看顧台灣」、「台灣人的驕傲，英雄一路好走」。

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