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宜蘭防大雨！　今明「東北季風」吹冷北台探16℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今日受到東北季風影響，大台北、東半部有局部雨。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今日受到東北季風影響，大台北、東半部有局部雨，桃園有零星飄雨。氣象局也針對宜蘭發佈大雨特報。今晚、明晨北台平地最低氣溫仍在16度左右，這波雨勢要到下周三才會好轉，不過下周四水氣略增、大台北、東半部再轉有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨各地區平地最低氣溫大多在17至20度。最新(4日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日東北季風影響，台灣附近水氣多，大台北、東半部有局部雨，桃園有零星飄雨的機率；新竹以南為多雲時晴的天氣、山區偶有小範圍短暫雨。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲宜蘭縣防大雨。

明(6)日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南多雲時晴，山區午後偶有小範圍短暫雨的機率。今、明北台濕涼微冷，中南部白天舒適早晚涼冷，今晚、明晨北台平地最低氣溫仍在16度左右。今日各地氣溫：北部16至23度，中部18至28度，南部19至29度，東部17至28度。

下周一(7日)大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。下周二(8日)水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。下周三(9日)天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周四、五(10、11日)水氣略增，大台北、東半部有局部雨。下周一至周三，冷空氣逐日減弱、氣溫逐日緩升，白天北舒適南微熱、早晚涼。

▼今晨4時雷達回波合成圖顯示，迎風面回波消長，東方海面有較強回波(左圖)。4時累積雨量圖顯示，東半部、大台北有局部雨，中南部山區零星飄雨(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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