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「台版柬埔寨」3死！石頭註記棄屍點　警日月潭徹夜搜索找不到他

▲▼ 台版柬埔寨3死，犯嫌南投棄屍，並用石頭註記棄屍點 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲台版柬埔寨3死，1人遺體被棄屍南投，犯嫌還用石頭註記棄屍點 。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文、陳韻如／南投報導

「台版柬埔寨詐騙」幕後主嫌落網，不過疑似還有1處據點還沒被發現。另查出在中壢有3名被害者死亡並遭棄屍，目前還有一具遺體沒被找到。對此，警方漏夜在南投日月潭風景區內搜索，並在一處橋墩上發現該集團棄屍而放置的石頭記號，但遲遲未果，今將持續進行搜索行動。

新北市政府警察局刑事警察大隊日前獲報，有詐騙集團凌虐並囚禁求職者，隨後搗破詐團在新北淡水與桃園中壢2處據點，分別救出26名與32名受害者，各逮獲8名嫌犯。警方進一步追查發現，桃園案有3名受害者死亡，其中2人屍體遭遺棄在桃園龜山山區，另1人屍體尚未尋獲。

▲▼ 台版柬埔寨3死，犯嫌南投棄屍，並用石頭註記棄屍點 。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲搜救人員徹夜搜索卻遲未尋獲黃男遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此，警方派員到南投日月潭風景區內搜索38歲黃男的遺體，而據悉現場位在台21線水里與日月潭之間，根據犯嫌說法，在棄屍點的橋墩上有放置一顆石頭做記號，但經搜救人員吊掛搜索卻未果。

據了解，搜救人員4日晚間共吊掛2次，但因天色昏暗，遲遲找不到黃男遺體，因此先行收工，今日將再繼續搜索作業，盼能盡早尋獲黃男遺體。

▲▼台版柬埔寨詐騙首腦、陳姓男子落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲台版柬埔寨詐騙首腦、陳姓男子落網。（圖／記者陳以昇翻攝）

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