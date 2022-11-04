台灣志工人數在世界名列前矛！她擔任「文化志工」33年超過1萬小時

▲台灣文化志工佔多數，人口也是世界名列前茅。「第29屆全國績優文化志工」表揚典禮。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

台灣志工人口比例在全世界名列前矛，尤其以文化志工佔多數！文化部指導、國立彰化生活美學館今（4）日舉辦「第29屆全國績優文化志工」表揚典禮，而在眾多獲獎志工及團隊中，金質獎志工溫玉卿在花蓮縣文化局擔任志工已經33年，值勤時數超過1萬小時，熱情、親切、貼心、關懷夥伴獲得表揚。

「第29屆全國績優文化志工」表揚典禮，匯聚來自全台超過50個文化運用單位，共逾百名獲個人獎及團隊獎的績優文化志工。文化部政務次長蕭宗煌提到，今年的表揚很不一樣，因為特別請文化機構的首長親自到場，除了分享志工得獎喜悅，給予最直接的鼓勵，更希望藉由典禮的傳播，讓世界看到台灣有一群志工，無時無刻的用生命奉獻給社會。

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評審委員柴松林以自己擔任數十年志工的心得分享，「一生最大的快樂、幸福及回饋，就是發現這個世界有很多人需要我，這是最大的榮耀，也是最大的幸福」。擔任志工有機會獲得新的知識及人際關係，也能從服務對象身上，學習如何與人相處，並獲得實質回饋以提供更好的服務。

柴松林也表示，台灣志工的人口比在全世界名列前矛，其中尤以文化志工佔多數，「台灣是擁有最高比例文化復興人的地方，我們應該為自己是志工大國而感到驕傲。」



國立彰化生活美學館表示，得獎志工經由各運用單位的審核推薦，再由評審委員經過初審、複審、面訪、決審等階段，從中評審出10位金質獎、20位銀質獎、50位銅質獎及5組團隊獎。

▲金質獎志工溫玉卿在花蓮縣文化局擔任志工已經33年。（圖／文化部）



在眾多獲獎志工及團隊中，金質獎志工溫玉卿在花蓮縣文化局擔任志工已經33年，值勤時數超過1萬小時，服務態度熱情、親切、貼心，關懷夥伴，努力充實藝文涵養服務導覽解說。2年前她遇車禍腳骨斷裂，當下第一個念頭只想到「不能去當志工怎麼辦」，腳傷復原後仍會隱隱作痛，但她仍積極服務，更說「助人的快樂能量就像止痛藥」。



銀質獎志工徐式彰從工商界退休後，加入國立台灣歷史博物館的第一屆志工，參與博物館籌備、掛牌到正式營運，本來覺得自己歷史、地理成績不好，進入博物館接觸台灣史之後，現在對於台灣歷史已經如數家珍，能夠信手掂來、時空對應、活靈活現導覽解說精彩的故事。

銅質獎志工祁俞於國立台灣美術館從事文化志工服務，透過互動式導覽、創新的視覺體驗，帶領偏鄉小朋友以不同的感官認識並體驗藝術品，豐富偏鄉學童的藝術參與經驗，並協助培訓種子老師到國中小學各校宣導。



此屆團隊獎獲獎5組，包括宜蘭縣政府文化局文化資產保育志工隊、國立中正紀念堂管理處志工隊、國立台灣美術館志工隊、國立台灣博物館志工服務隊、台中市大墩文化中心志工隊。其中國立臺灣博物館志工隊，組織編組以「部落」為名，幹部則為「部落長老」為名，獨具特色；設有導覽種子講師制度，遴選解說經驗豐富資深志工，由志工帶領志工培育；建立「恆星志工」制，體恤滿懷服務熱忱但年長或健康有顧慮的志工夥伴，不受年度固定服勤時數規範，展現團隊大家庭的溫馨體貼；此外，也培訓多語導覽志工，並提供失智者導覽及活動，擴展各類型觀眾參觀博物館便利性。



典禮更邀請知名書法家蕭世瓊題字，特色方筆寓圓、筆鋒多面，「全國績優文化志工表揚典禮」題字沈穩隆重；團隊獎獎座設計邀請台灣工藝之家著名陶藝家謝嘉亨，融合台灣鐵道文化及閃光釉的個人創作特色，獎座以火車頭為造型，以「引領向前」為創作命題，象徵文化志工團隊猶如火車頭，引領文化一路向前。