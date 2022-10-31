　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月　兒靠衣物認出

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中14期重劃區內今日傳出有一具白骨。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市北屯區榮德路榮德公園旁，今（31）日下午驚傳發現一具白骨，當時一名除草工人李男正在割草，發現草叢內有一具上半身埋在土內，下身在外的白骨。第五分局表示，經過濾失蹤人口與現場衣物、零錢包，鎖定為一名66歲張女，家屬已確認正是失蹤2個月的母親。

榮德路與崇德五、六路附近皆為第14期重劃區，今日下午16時許有名李姓除草工正在此工作，卻發現草叢內有穿著深色衣物的白骨，白骨旁約1公尺處則有一只黑色背包，工人趕緊通報警方到場處理。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲白骨旁約1公尺處有一只黑色背包，經確認為失蹤66歲張姓婦人所有。（圖／記者許權毅翻攝）

第五分局員警獲報後，立即封鎖現場，並且檢視遺留物品，由鑑識人員到現場採證。經過濾轄內失蹤人口，鎖定為一名66歲張女，張女兒子黃男確認過衣物、零錢包等物品，確定為張女所有。

▲除草工人意外發現白骨，趕緊報警處理 。（圖／民眾提供）

黃男表示，媽媽自8月20日晚間失蹤，本身有宿疾且領有重大傷病卡。警方已蒐集相關事證，並依照程序報請相驗。

▲榮德路與崇德六路附近可看出才剛進行大面積除草工作。（圖／記者許權毅攝）

►奴才們囤貨啦！竹炭豆腐砂6大包911元超划算

ET快訊
梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！　爆汗大口喘氣
姊姊洋裝梨泰院被扯碎！「突多出黑衣」　她發尋人文道謝
國軍向美購「海馬斯」火箭系統、500枚刺針飛彈　交裝時間曝
詐仔仔嬌妻3447萬！　無良閨蜜現身
快訊／台23線土石流封閉！替代道路有夠遠
爽中40億秒退休買豪宅！　8年後他一句話讓眾人傻眼
快訊／反骨語謙「公開孕肚照」！　直接宣布寶寶性別
快訊／豪雨炸台　土石流警戒再擴大「3縣市96溪流警戒」
快訊／入夜炸雨彈！　11縣市豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗殯葬倉庫遭丟汽油彈縱火　6天連燒2次「疑擋人財路」

快訊／花東台23線土石流封閉！替代道路有夠遠　長88km車程2hrs

高雄驚傳選舉暴力！助選員被打濺血　現任里長挨告喊：沒這件事

無良閨蜜現身！代繳保費詐仔仔嬌妻3447萬　出庭喊：沒騙那麼多

快訊／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月　兒靠衣物認出

窮小子想靠詐騙翻身卻翻船　海削4000萬擁豪宅名車但下場慘了

快訊／朴子蒜頭大橋幹道2車對撞　2駕駛送醫1人意識模糊

快訊／台中重劃區驚見白骨！上身埋土內下身外露　除草工嚇傻報警

快訊／下班注意！國3北向三鶯段3車追撞　占內線道回堵6公里

被指炒股運毒「弟弟當門神」　顏清標告2男求償百萬結果出爐

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

梨泰院萬聖踩踏149人亡　倖存者：到處在喊救命...

台女模哽咽憶梨泰院：人間煉獄　上廁所逃死劫..目睹「幾十人躺地CPR」

5小時前一句話預言死亡悲劇！　他錄下「梨泰院復活」人潮歡慶畫面

梨泰院萬聖派對踩踏意外 傳「年輕人救護車前熱舞」

10萬人湧梨泰院爆踩踏149死　人拉不出來倒滿地

苗栗殯葬倉庫遭丟汽油彈縱火　6天連燒2次「疑擋人財路」

快訊／花東台23線土石流封閉！替代道路有夠遠　長88km車程2hrs

高雄驚傳選舉暴力！助選員被打濺血　現任里長挨告喊：沒這件事

無良閨蜜現身！代繳保費詐仔仔嬌妻3447萬　出庭喊：沒騙那麼多

快訊／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月　兒靠衣物認出

窮小子想靠詐騙翻身卻翻船　海削4000萬擁豪宅名車但下場慘了

快訊／朴子蒜頭大橋幹道2車對撞　2駕駛送醫1人意識模糊

快訊／台中重劃區驚見白骨！上身埋土內下身外露　除草工嚇傻報警

快訊／下班注意！國3北向三鶯段3車追撞　占內線道回堵6公里

被指炒股運毒「弟弟當門神」　顏清標告2男求償百萬結果出爐

金鐘男配被隔離「脫光訊愛小三」　正宮插撥查勤下場GG了！

江賢二藝術園區限定開放！30年不賣畫老了才成名　粉絲見本人哭了

梨泰院「吸血鬼情侶」獲救！爆汗大口喘氣　他曝：連自救都無法

火腿公告王柏融退團　助總：育成約也是機會

【廣編】新生代藝人陳妤與北市學生上「最有趣健教課」　鼓勵女孩男孩暢聊月經！

寂寞覺得冷...柴柴無辜「獨坐沙發」呆愣　媽心疼捨不得出門

梨泰院遇難藝人也遭殃！　傳「名人出現導致推擠釀禍」酸民瘋獵巫

超商「2款冬季人氣美食」回歸了！唐揚雞超多汁　蒜香炸雞丼變飯糰

新北第一選區6搶4　藍綠白爭關鍵一席

孕婦臨盆20分鐘到院車程　警急開道助送醫10分鐘抵達

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

花蓮白車撞燈桿 　35歲女駕駛送醫不治

苗栗好心男幫撿垃圾　下秒轉身過馬路慘被撞死

快訊／宜蘭豪雨！蘇花坍塌「工程車遭埋」

台中桶屍DNA出爐！確定是金錢豹酒女前男友

夜店男廁所拍妹上空照　台北「王董」找5人教訓5小時

騎士走4輪專用道　警攔查遭反駁竟語塞

即／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月

新竹九降風太強　1天10人送急診

即／金門大橋通車5hrs就車禍！他超車失控自撞

鬼切騎士害19歲男大生撞飛亡　母悲慟認屍

即／台中重劃區驚見白骨！　除草工嚇傻報警

更多熱門

相關新聞

台中肉品屠宰市場轉型公園　指標社區單坪12萬→30萬

台中肉品屠宰市場轉型公園　指標社區單坪12萬→30萬

位於台中市北區、太平交界的原台中肉品市場，1980年開啟肉品屠宰業務，成為當地房市抗性，也讓當地成為房價凹陷區，但總面積達2公頃的肉品市場去年決議轉型，今（31）日第一期工程完工啟用，從房價觀察，成屋已達3字頭。

稍來步道40多處引導繩遭割斷　林管處設告示牌提醒

稍來步道40多處引導繩遭割斷　林管處設告示牌提醒

BMW「插隊搶左轉」被攔　目擊駕駛嗨翻鼓掌

BMW「插隊搶左轉」被攔　目擊駕駛嗨翻鼓掌

六都哪裡人最友善？ 網點名「這城市」

六都哪裡人最友善？ 網點名「這城市」

預售案每坪下修3萬　開第一槍？代銷龍頭：不代表全業界

預售案每坪下修3萬　開第一槍？代銷龍頭：不代表全業界

關鍵字：

台中14期重劃區白骨婦人失蹤

讀者迴響

熱門新聞

啦啦隊女神「梨泰院被踩死」得年24歲！

3D還原梨泰院慘況！300多人疊了近6層

蜘蛛人21秒爬牆瘋傳：判斷正確

懷男友孩子遭學姐霸凌　亞東護理師「被離職」哭

他「CPR狂壓1hr」未婚妻面前斷氣！自責潰堤

梨泰院窄巷第一視角曝　擠到「頭歪眼神死」

台北監獄服刑！他睡著恍惚「被叼住」怒告

嗨咖單身27年交神級女友　5事衝擊

理科太太被嘲「離婚太太」！霸氣扯外套露車頭燈

快訊／印度吊橋斷500人落水增至91死！　44秒片曝

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

梨泰院「倖存男緊抱死去女友」哭嚎！男網紅目睹崩潰

梨泰院生還者證實「一群韓男」故意推人！

被指控「梨泰院悲劇」兇手！直播主喊冤

周揚青熱戀小10歲偶像！河邊擁吻全被拍

更多

最夯影音

更多
22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」

22：22第一聲慘叫災難開始　梨泰院群眾「站著活活擠死」
4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

4人到梨泰院萬聖趴剩他1人　朋友來韓國旅遊不幸死亡

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

調皮貓「流進」空心鋼筋！　男爬梯營救...整隻拔出來

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

阿翰降肉了！「九天玄女」得最佳影片　他上台哽咽：去年最不想演算命阿姨

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

嫩嬰萬聖扮「恐怖小丑」 自帶氣球、逼真下水道

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面