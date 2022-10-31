快訊／台中14期重劃區白骨是她！66歲婦失蹤2個月　兒靠衣物認出

▲台中14期重劃區內今日傳出有一具白骨。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市北屯區榮德路榮德公園旁，今（31）日下午驚傳發現一具白骨，當時一名除草工人李男正在割草，發現草叢內有一具上半身埋在土內，下身在外的白骨。第五分局表示，經過濾失蹤人口與現場衣物、零錢包，鎖定為一名66歲張女，家屬已確認正是失蹤2個月的母親。

榮德路與崇德五、六路附近皆為第14期重劃區，今日下午16時許有名李姓除草工正在此工作，卻發現草叢內有穿著深色衣物的白骨，白骨旁約1公尺處則有一只黑色背包，工人趕緊通報警方到場處理。

▲白骨旁約1公尺處有一只黑色背包，經確認為失蹤66歲張姓婦人所有。（圖／記者許權毅翻攝）



第五分局員警獲報後，立即封鎖現場，並且檢視遺留物品，由鑑識人員到現場採證。經過濾轄內失蹤人口，鎖定為一名66歲張女，張女兒子黃男確認過衣物、零錢包等物品，確定為張女所有。

▲除草工人意外發現白骨，趕緊報警處理 。（圖／民眾提供）



黃男表示，媽媽自8月20日晚間失蹤，本身有宿疾且領有重大傷病卡。警方已蒐集相關事證，並依照程序報請相驗。

▲榮德路與崇德六路附近可看出才剛進行大面積除草工作。（圖／記者許權毅攝）