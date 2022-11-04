全聯20款人氣鍋物登場！超級補湯200元有找　消費滿千送買菜金

▲全聯即日起至12/1推出超級補湯系列200元有找，只要簡單覆熱，10分鐘內就能暖身。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天冷就是要吃鍋！全聯即日起至12/1推出超級補湯系列，首次獨家販售採用高檔食材的「花旗參燉雞盅」，超值優惠200元有找；另外冬令鍋物預購也持續開跑，推出近20款人氣鍋物，適合小家庭或者三五好友聚會共享，期間單筆消費滿1000元，還送生鮮買菜金50元。

全聯即日起至12/1美味堂推出超級補湯系列，以燉補湯、養生餐，10分鐘暖心暖身為概念，只要簡單覆熱就能快速品嘗，即便是一個人也能吃到一盅好鍋。此次新品主打超級食材，獨家推出以正宗美國粉光參熬煮的「花旗參燉雞盅」，採用信譽品牌許氏花旗參，位於威斯康辛州是全美栽種面積最大的參場，採處女地種植，使用楓葉有機推肥，符合GMP標準產銷花旗參，置於湯中熬煮高湯，並投入珍貴參片與參節，搭配國產雞腿肉，添加生薑、紅棗一起熬煮，暖胃滋補，售價199元。

另外，麻油、何首烏等藥材搭配肉品的鍋物，像是帝王首烏燉雞盅、麻油猴頭菇、麻油香菇米糕、麻油雞麵線盅和人蔘糯米燉雞盅也回歸上市，售價在99元~179元不等。

而為提供消費者更多選擇，全聯也有多款冷凍湯品可以選擇，好比獨家「金博家家傳系列剝皮辣椒香菇雞湯」售價379元，全台限量1萬盒。喜歡微酸風味，可選擇石二鍋店內人氣暢銷火鍋品牌「石二鍋酸菜白肉鍋」售價339元，還有經典必買年年銷售第一的「雅方紅燒羊肉爐」售價219元。

即日起至1/12，還有冬令鍋物預購同步開跑，今年推出近20款品項，售價369元~799元，會員預購指定品項，單筆滿1000元並於2023/1/7前取貨，就送生鮮買菜金50元。

全聯表示，去年預購冬令鍋物創造2000萬元業績，以雞湯類最受歡迎，今年冬季鍋物預購開跑至今，目前以郭老師黃耆紅棗枸杞烏骨雞湯、海味街芋頭炊粉、叻沙海鮮鍋為前3名人氣商品。

而今年特別推薦獨家新品「初霧洋菇麻油雞」採用霧峰好米與埔里好水精釀的「初霧燒酎」入湯，初霧燒酎曾獲2018年榮獲布魯塞爾世界酒類評鑑金牌獎、2022年榮獲美國舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎，風味絕佳，搭配國產優質雞肉、台中洋菇一同燉煮，湯底底蘊濃郁，美味在舌尖迴盪。

獨家名店「老四川酸菜魚」又稱酸湯魚，特調味道和獨特的烹調技法而著稱，融合酸鹹香辣麻的多層次滋味。喜歡重口味推薦獨家商品「鼎王川味毛血旺」是發源於重慶市的特色菜，味道麻辣鮮香，以鴨血為主料，現燙現吃，是值得一嘗的巴蜀名菜。「珍苑日本干貝燉雞湯」使用火腿的鮮及日本干貝的甜，配上上好的國家認證黑羽土雞，用慢火熬出鮮香的湯。

全聯表示，調理熟食自有品牌「美味堂」以便利、美味為特色，讓消費者不需費時自煮，只要覆熱就能品嘗。根據內部銷售數據顯示，2021年美味堂系列中的湯羹鍋物類，銷售金額達4.7億元，又以10月到隔年2月為銷售高峰，且光是第四季的銷售佔比即達30%以上，顯示消費者吃鍋已成生活日常。

其中「金雞鹿茸烏骨雞湯、金華干貝燉雞、蒜蒜雞湯」依舊坐穩前3名的人氣寶座，而四神湯、海鮮翅煲則緊追在後，光是以上5項商品，就佔了7成的銷售佔比；而冬季也會加強限定商品的搭配，給消費者更多元的選擇，預計超級補湯系列可創下超過3000萬元的業績。