「造好新台東」劉櫂豪競選文宣吸睛　5大面向造好新台東

▲劉櫂豪競選政見總體文宣吸睛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

民進黨台東縣長參選人劉櫂豪，推出「造好新台東」競選政見總體文宣，以五彩繽紛的色彩描繪對台東的願景，提出要以5大主軸「造好宜居城市」「造好文化深耕」「造好品牌農業」「造好青創就業」「造好原鄉永續」打造台東。

劉櫂豪推出最新一波五彩繽紛的造好新台東競選政見總體文宣，以劉櫂豪堅定握拳造型，訴求「一起翻轉，我們會有更好的台東」，並以有別於傳統政治文宣的新穎設計方式，一色一政見來呈現多元的台東，宣示繽紛新台東多元色彩才是台東最迷人的地方。

劉櫂豪提出5大主軸，要讓青年返鄉安居樂業，照顧部落的長輩，打造美好家園；要做好宜居城市，打造每個鄉鎮市主題兒童公園，友善親子環境，讓台東成為適合生兒育女的好地方；要做好農業品牌，打造農業台東隊，把台東優質農產品行銷推廣國內外，創造農產價值；實現居住正義，推動社會住宅，解決房價高漲問題；成立青年局，吸引青年投入公共事務，幫助青年就業、創業、居住問題，讓青年熱情與創意建設更好的台東；要文化深耕，推動博物館家族，打造台東好萊塢，把在地文化行銷至全世界，吸引國際觀光；要舉辦南島國際博覽會，打造台東成為南島首都，造好原鄉永續。