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社會 社會焦點 保障人權

神秘檢舉信飄進天下第一分局！連半套妹都清楚點名　幕後原因曝

▲▼ 養生館被人檢舉從事不法色情，還直指按月行賄轄區派出所所長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲養生館被人檢舉從事不法色情，還直指按月行賄轄區派出所所長。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家養生館，在日前遭人檢舉從事色情不法，甚至還被人點名，透過某議員助理，每個月按月給付「所長」規費，警方獲悉後，也在3日晚上突襲攻堅，逮捕負責人在內等6人，訊後依妨害風化將負責人送辦，小姐以及客人則依社維法裁處。

警方調查，近日接獲投訴，有民眾陳情到各單位，指出中山區一家養生館從事不法色情行為，在打麻將時無意間聽到訊息，所以寫下陳情書希望警方協助處理，警方也在3日晚上前往民權東路上的按摩店查緝，最後帶回王姓負責人在內等6人。

警方訊後依妨害風化罪嫌將王姓負責人以及員工移送法辦，現場2名小姐以及2名男客共計4人，則依《社會秩序維護法》送辦，並查扣4萬多元現金、無線電以及當日報表等證物。

警方指出，近日中山區發生檢舉風波，甚至還有民眾寫下陳情信，鉅細靡遺寫下透過哪幾位小姐從事半套性服務，連出入口都掌握一清二楚，更強調透過某議員助理，按月交付「規費」9萬元給所屬的民權一派出所王姓主管。

但警方事後追查，在9月間曾經破獲民生東路上一家養生館，當時王姓負責人被移送法辦，但是2家都是中山區民權一派出所轄內的養生館，但2家早已因「搶小姐問題」種下嫌隙，知情人士透露，可能因此互相檢舉。

警方追查後發現，2家店家互相檢舉，甚至還直指派出所所長收賄，中山分局也表示，絕對沒有護短收賄，且在2022年就查獲妨害風化4件18人，且點名所長收賄也並非事實，將持續追查幕後藏鏡人到案。

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