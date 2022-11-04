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社會 社會焦點 保障人權

「鍋鏟扁逼吃屎」雇主虐印傭　耳聾+咀嚼功能喪失...還找人滅證

記者黃宥寧／台北報導

北市天母今年6月，驚傳1名印尼籍女移工遭雇主夫妻凌虐軟禁，只要工作表現不好，就被潑熱水、拿鍋鏟、高跟鞋毆打，甚至逼吃屎，導致女移工受有骨折、耳膜破裂及牙齒斷裂等重傷。警方執行搜索時，李男、楊女及沈姓友人更藏匿手機疑湮滅犯罪證據，行為極度可惡。士林地檢署偵結，依傷害致重傷等罪將夫妻起訴、沈則依隱匿公務員職務上掌管物品罪起訴。

起訴指出，李男、楊女夫妻從2021年4月9日至今年6月13日止，聘僱37歲印尼籍逃逸移工阿美（化名）在中山區大直、士林區住處從事家務工作。

期間阿美只要工作表現不如夫妻意，李男就會徒手或持舀湯杓子、鍋鏟等方式毆打，楊女則腳踹、潑熱水狠至持高跟鞋毆打，或是2人聯手以熨斗蒸氣燙阿美，導致阿美臉部、下腹、四肢多處陳舊性挫傷，可憐的阿美除了受有明顯外傷，連牙齒也遭打斷，咀嚼功能喪失，甚至有雙側混和性耳聾等重傷害。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲逃逸印尼籍移工遭天母夫妻雇主凌虐軟禁，導致牙齒斷裂等多處傷。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

飽受身心煎熬的阿美，6月13日深夜趁夫妻睡著逃跑向路人求助，並由北市專勤隊安置，7月18日專勤隊、士林分局持搜索票前往搜索。

到場搜索前，夫妻倆突喊「有2個小孩需要他人照顧」於是等沈姓友人到場後，警方開始搜索。警方本想搜索扣押楊女手機，但沈男竟將其手機趁機藏匿在車子後車廂，導致警方無法順利扣得

警方最後在現場扣得iPhone 11 Pro Max1支，但李男卻向製作筆錄時，向警說「我有美國籍」在等待美國在台協會致電，警方於是同意讓他把扣案手機放在詢問桌上，並且接聽電話；狡詐的李竟以紙張蓋住手機，再以紙張包住手機放進褲子口袋，以此隱匿公務員職務上掌管物品。

後來李男將手機交給沈男，並藏在沈的後車廂，警方發現手機不見，立刻調閱監視器畫面，在沈男車上當場找到楊女、李男手機。

▼逃逸女移工遭無良雇主凌虐14個月。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

偵查時，李男坦承將手機藏匿，楊女也坦承將警方欲扣案手機交給沈男；社區證人指出，楊女屢次向他抱怨阿美工作方式及態度，檢方根據阿美診斷證明等，認阿美確實遭雇主暴力對待，依傷害致重傷、隱匿公務員職務上掌管物品罪將李男、楊女提起公訴，沈男則依隱匿公務員職務上掌管物品、湮滅證據起訴。

▼李男身為雇主卻軟禁幫傭，期間與妻子聯手暴力對待。（圖／民眾提供）

▲▼ 天母狠雇主 。（圖／民眾提供）

另阿美指控，雇主夫妻有扣留證件、手機，限制外出，逼迫吃寵物狗排泄物、苛扣薪資及強迫簽借據，甚至以「好好工作，不然就要拿給黑道的人來修理你家人」、「下雨天人少時，要找人帶你到山上殺死你」、「把你從23樓推下去」等恐嚇言詞，由於只有阿美指訴，無其他積極證據佐證內容屬實，難認夫妻有使涉犯使人為奴隸、強制、恐嚇及違反人口販運法定罪。

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