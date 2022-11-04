為高虹安抱不平！　朱學恒開直播痛批林耕仁「還要不要當人」

▲朱學恒痛批林耕仁「還要不要當人」。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭國民黨新竹市長候選人林耕仁爆料，聘任男友李忠庭擔任公費助理，疑似涉及詐領助理費。對此，宅神朱學恒昨日於直播為高虹安抱不平，不僅痛罵林耕仁半個多小時「你還要不要當人」，更開轟「我看國民黨有哪些下三濫接下來幫林耕仁站台，站一個打一個！」

朱學恒昨日在「朱學恒的阿宅萬事通事務所 」節目上指控，林耕仁拿到爆料資料後未先查證，直接開打高虹安，痛批「笨到人家給他資料不會查，連民進黨團總召柯建銘知道這件事背後髒到違背人倫常理，自己都不願意動手，結果林耕仁開始打這件事之後，一堆綠營側翼就跑去林耕仁那裡謝謝他。」

朱學恒砲轟，這些綠營側翼不會投給林耕仁，反而會稱是國民黨林耕仁打的，「這已經不叫公民了，這根本不配被稱作人民，你還要不要當人？」朱學恒更批國民黨為了選舉「藍綠合作」，開嗆「要是國民黨有哪些下三濫的幫林耕仁站台，站一個打一個。」

針對朱學恒批評，林耕仁競選總部發言人徐維遠4日表示，朱學恒的直播內容嚴重悖離事實，要求朱學恒3日內以相同直播方式，更正上開不實言論，回復林耕仁名譽，否則將委任律師，追訴其民刑事法律責任。而國民黨主席朱立倫今日受訪時也傻眼，直呼「我有沒有聽錯？國民黨幫提名同志來助選本就是天經地義、天公地道的事。」