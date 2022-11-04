貨輪沉沒12人失蹤！逾72hrs仍不放棄　海面搜救延長1天到16:00

▲海巡署延長1日進行搜救。（圖／海巡署提供）

記者白珈陽／台中報導

巴拿馬籍貨船鑫順一號沉沒後，仍有12名船員下落不明，由於3日下午3時許已逾黃金救援72小時，經國搜中心與海巡署開會研議，決定由海巡署延長搜救時間至今(4日)下午4時，範圍將著重在澎湖七美南邊海域，盼尋獲落海失蹤的12名船員。但在空勤方面，因已超過黃金救援時間，則不會再出動直升機。

海巡署中部分署4日表示，本案原黃金72小時已在昨日截止，目前加派搜救部分至今日下午4時，也就是延長1天，下午4時過後，將恢復一般勤務，之後若有船隻或執勤人員發現落海船員，仍會配合搜救。

海巡署中部分署指出，目前失蹤的12名船員仍未尋獲，今日搜救重點為澎湖七美南邊海域，分別調派屏東艦、台北艦、金門艦執行任務。另外，因已逾黃金搜救期，空勤未再增派直升機。

巴拿馬籍水泥專用船鑫順一號（XING SHUN 1）搭載20名印尼籍船員，10月30日從高雄港外海出發，目的地為台中港，但當日上午遭到強浪襲擊，造成3名船員受傷，下船送醫無大礙；未料，10月31日下午3時許，船隻行經彰化風場航道東側、離濁水溪出海口距岸14浬處時，又發生主機故障，船上剩餘的17名船員棄船，其中5人被路過的長榮公司長源號貨櫃輪救起。

中部航務中心指出，獲救的5名船員，於2日上午7時20分，在台中港恢復船舶進港作業後，已安排優先進港靠泊32號貨櫃碼頭。5名船員由顗泰船務代理公司協助辦理入境及檢疫程序後，目前安置在梧棲旅館，將儘速安排詢問船員並進行後續行政調查。

▲5名幸運獲救的鑫順一號船員。（圖／海巡署提供）