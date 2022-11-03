黃金救援期將結束！12貨輪船員仍未尋獲　傍晚決定是否繼續搜救

▲巴拿馬籍鑫順一號水泥專用船日前因主機故障沉沒。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

巴拿馬籍貨船鑫順一號10月31日下午3時許遇難沉沒，尚有12名船員落海失蹤，搜救人員連夜搜尋無果，眼看今日下午3時許就是救援黃金72小時最後大限，情況並不樂觀。至於若超過72小時救援行動是否繼續進行？航港局中部航務中心指出，今下午5時將召開會議，決定是否延長救援時間。

鑫順一號（XING SHUN 1）是巴拿馬籍水泥專用船，搭載20名印尼籍船員，10月30日從高雄港外海出發，目的地為台中港，但當日上午遭到強浪襲擊，造成3名船員受傷，下船送醫無大礙；未料，10月31日下午3時許，船隻行經彰化風場航道東側、離濁水溪出海口距岸14浬處時，又發生主機故障，船上剩餘的17名船員棄船，其中5人被路過的長榮公司長源號貨櫃輪救起。

17名船員落水失蹤，國搜中心連日調派空勤總隊及國防部搜救機前往搜救；海巡署今日也派遣台北艦、金門艦及屏東艦3艘大型船艦前往麥寮、澎湖外海水域搜索，將視狀況隨時調整，機動加派100噸級巡防艇與無人機支援海面與岸際搜索勤務。

航港局中部航務中心主任張家豪表示，國內外的搜救協會將黃金救援期訂為72小時，本案若過了期限仍未尋獲失蹤船員，今日下午5點將召開會議，徵詢國搜中心、海巡署意見，決定是否延長救援行動；若不延長，72小時過後搜救人員將恢復一般勤務，在執行勤務時若巡經鑫順一號落難海域，將會特別注意有無失蹤者蹤影。