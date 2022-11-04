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大陸 大陸焦點 特派現場

帶2歲兒進商場女廁　媽被人罵沒素質：難道我做錯了嗎？

▲▼ 廁所。（圖／翻攝自中國新聞周刊微博）

▲媽媽帶2歲兒進商場女廁引發爭議。（圖／翻攝自中國新聞周刊微博）

圖文／CTWANT

媽媽帶兒子進女廁，沒想到會引發爭議。近日大陸一位媽媽帶2歲兒子去商場，她想上廁所，因為擔心孩子安危就順便帶他進去，不料，被一群女生罵沒素質，讓她又氣又無奈。

《中國新聞周刊》報導，大陸福建泉州一位張姓女子，近日帶2歲兒子逛商場，途中她因為肚子不舒服想上廁所，帶小孩進女廁。母子出來後，她被一群女生罵，「這也太沒素質了吧。」張女發文表示，大家獨自帶寶寶去商場都是怎麼上廁所的，她在標記中寫下，「難道我做錯了嗎？」

媽媽發文抱怨。

▲媽媽發文抱怨。（圖／翻攝自中國新聞周刊微博）

此文曝光後，網友紛紛留言「沒搞錯吧，2歲連性別意識都沒有」、「有些人說話可真難聽，現在怨氣已經撒到2歲小孩身上了嗎」、「2歲沒有問題啊，如果不帶在身邊，被人口販賣拐走了就是一生的痛」、「一個有『素質』的人容不下一個2歲的孩子」。

有網友說「2歲的孩子，性別意識還不是很明顯，更何況還是待在隔間內，根本看不到他人的隱私；人都有內急的時候，獨自帶寶寶外出，又是這麼小的孩子，放在外面確實不放心。所以，不要什麼都開嘴，能容人處且容人」、「不是1歲就開始培養性別意識嗎？我姐女兒就是一直都在培養，養到現在3歲，從來不讓她爸爸給她洗澡，也不讓他爸給她脫衣服，只能她媽媽幫她，其他人動她就哭」。

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▲網友留言。（圖／翻攝自中國新聞周刊微博）

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