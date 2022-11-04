25歲單身錯了嗎？弟結婚「哥獨自躲角落迴避」無奈：當地習俗

▲院子裡眾多親友們歡聚一堂。（圖／翻攝西部決策）

圖文／CTWANT

大陸貴州一名男子PO出影片，透露自己在弟弟結婚當天，由於自己還沒有成家，按照當地習俗，要躲在角落等待拜堂結束。消息曝光後引起熱議，不少網友表示「難道單身錯了嗎？」

綜合陸媒報導，貴州遵義一名胡先生1日PO出影片，他稱弟弟結婚當天，由於他還未成家，按照當地習俗，躲在角落等待拜堂結束。他表示，自己今年25歲了，還是單身，長輩便要求他避開一下，看要不要躲在廁所一下，他則表示自己暫時躲在後院角落，不讓新娘看到就好，而整個拜堂過程也就10分鐘時間，完成後自己就可以出來了。

影片顯示，場景是在一處農家院子裡，眾多親友們歡聚一堂，為新人送上祝福，一派喜氣洋洋。一名男子獨自一人躲在院子角落，與外面正在吃飯喝酒的親友團的喜慶氣氛相比，顯得很落寞。

▲哥哥要躲在角落等待拜堂結束。（圖／翻攝西部決策）

影片曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言「幾分鐘還是很扎心」、「什麼意思！25歲單身很丟臉嗎」、「別提了我們這邊也有規矩，妹妹出嫁姐姐不能送出門，也就是新郎接親都不准我出現，吃喜宴我才能去」、「我家這邊風俗更加哦，結婚拜的時候男方家人都得躲起來不能看到，拜完才能出來」、「只有我覺得弟弟結婚太早了嗎」。

▲當地習俗引發網友熱議。（圖／翻攝西部決策）

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