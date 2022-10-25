雙鐵近90台測溫儀年底前不撤　台鐵11／6末班車後「取消動線管制」

▲台鐵11/6末班車後將撤掉紅龍和動線管制。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交部今(10/25)宣布，11/7起取消大眾運輸體溫量測強制措施，台鐵、高鐵總計近90台紅外線測溫儀將保留到年底，提供旅客自主量測，旅客仍須戴口罩，發燒建議避免搭乘。台鐵表示，測溫儀將保留至12/31，11/6末班車發車後將撤除紅龍管制動線，閘門全面開放。

交通部長王國材今下午宣布，配合指揮中心公告「11/7起放寬部分社區管制措」，交通部自11/7將取消大眾運輸體溫量測強制措施，惟台鐵、高鐵於年底前利用紅外線測溫儀等既有設備提供旅客自主量測，人工量測額溫槍等將撤掉。

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王國材指出，至現行戴口罩、清消措施則仍持續執行，並宣導民眾如有發燒症狀，建議避免搭乘大眾運輸工具。

台鐵局則表示，目前台鐵有54個車站設有65台紅外線測溫儀，各設有自動體溫量測器車站，測溫儀將會現狀保留至12/31，供旅客自主量測，不過由於11/7起不強制量體溫，因此11/6末班車過後，車站閘門前也將撤除管制動線和紅龍，閘門會全面開啟供旅客進站乘車。

高鐵全線車站則有24台紅外線測溫儀，也將配合交通部指引保留至年底，提供有需要旅客量測。

至於年底過後紅外線測溫儀將如何處理，台鐵則表示，屆時將配合最新防疫政策和交通部指引評估和辦理。

台灣高鐵公司表示，高鐵公司將從防疫需求、車站動線及旅客便利性綜合考量，配合政府指引規劃實施。