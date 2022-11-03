烏克蘭札波羅熱核電廠　開始移交「俄羅斯國營公司」管轄

▲烏克蘭東南部聶伯河畔的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠為歐洲最大核電廠，俄烏開戰後不久即遭俄軍占領。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭國家核能發電公司（Energoatom）3日上午表示，在僅存的高壓電纜線路受俄軍砲擊毀損後，札波羅熱核電廠已與烏克蘭國家電網斷開，僅靠內部柴油發電機供電。同日，親俄官員宣布，莫斯科當局已經開始將札波羅熱核電廠移交給俄羅斯核電公司（Rosenergoatom）管轄。

據《衛報》報導，烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）受嚴重砲擊，安赫德市（Energodar）烏克蘭市長歐爾洛夫（Dmytro Orlov）3日在Telegram發文表示，札波羅熱核電廠與烏克蘭國家電網的最後2條高壓電路又被破壞，2日晚間11時4分核電廠全面斷電，廠內20台柴油發電機全數啟動，以維持電廠運作，預計燃料尚可供電15天。

▲札波羅熱核電廠廠長先前曾傳出遭俄軍綁架，俄方現指出，核電廠將移交給俄羅斯國營核電公司管轄。（圖／路透）

由俄羅斯政府指派的安赫德市首長沃加（Alexander Volga）3日向烏克蘭通訊社表示，俄羅斯國營核電公司人員抵達後，札波羅熱核電廠與內部人員已經開始整合並納入俄羅斯的管轄範圍中，留下來的人形同決定了他們將生活在哪個國家，「札波羅熱核電廠已經是俄羅斯不可分割的一部分」。

俄羅斯核電公司負責人顧問卡爾查（Renat Karchaa）表示，核電廠將在耗盡所有可用燃料儲備後進行移交。俄羅斯副外長魯登科（Andrey Rudenko）表示，對於核電廠運作「至關重要」的員工已經和俄羅斯核電公司簽署工作合約，俄國當局正在尋求於廠區周邊建立安全區。

此前，烏克蘭國家核能發電公司曾於10月28日表示，札波羅熱核電廠原先共計1.1萬名員工中，有6700名烏克蘭人仍留在核電廠，但其中只有100人和俄羅斯核電公司簽署新合約。

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