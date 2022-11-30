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美稱俄射「空包飛彈」削耗烏軍防空　歐盟提議設專責法庭審俄高官

▲▼俄羅斯28日試射「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈、鋯石飛彈。（圖／路透）

▲美國稱俄羅斯射「空包飛彈」削耗烏軍防空戰力，圖為「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈。（示意圖／路透）

文／中央社

美軍高官表示，俄羅斯正在向烏克蘭發射用於攜帶核彈頭的空包巡弋飛彈，試圖耗盡基輔防空戰力。與此同時，歐盟高官則提議設立「專責法庭」，就烏克蘭戰爭讓俄羅斯高官受審。

●美：俄發射空包飛彈 削弱烏軍防空戰力
 英國軍事情報部門26日認為俄羅斯「可能」移除巡弋飛彈上的核彈頭，朝烏克蘭發射空包飛彈。

一名美軍高官29日被問及此一說法時告訴記者：「這肯定是他們試圖在做的事，為的是削弱烏軍正在使用的防空系統戰力。」

美國國防部已表示，俄羅斯對烏克蘭的飛彈攻擊激增，部分原因是為了耗盡基輔的防空補給，最終控制烏克蘭領空。

▲▼北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）。（圖／路透社）

▲北約秘書長史托騰柏格〈Jens Stoltenberg）指控，俄軍以寒冬作為戰爭武器。（圖／路透社）

●北約控普丁以寒冬作為戰爭武器 將增援烏克蘭
 北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）29日表示，由於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在俄軍戰場受挫後，以寒冬作為俄烏戰爭的武器，北約各國將增加對烏克蘭的援助。

史托騰柏格在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行的北約外長會議中說：「普丁總統企圖利用寒冬作為戰爭武器。」

史托騰柏格指出，為期兩天的這項會議將是為烏克蘭動員更多支持的平台。

●歐盟提議設專責法庭審俄高官 扣押遭凍資產賠償烏
 歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）30日提出設立「專責法庭」，就烏克蘭戰爭讓俄羅斯高官受審的構想，並提議扣押遭到凍結的俄羅斯資產，尋求賠償烏克蘭戰爭損害的合法選項。

針對如何對因為制裁而遭到凍結的海外俄羅斯國有和私人資產進行合法扣押，歐洲聯盟、美國和其他西方國家官員已經討論數月之久。

大部分歐盟成員國只有在遭到刑事定罪的前提下，扣押遭凍結資產才屬合法，這是問題癥結。同時，被列入黑名單的俄羅斯公民名下許多資產難以扣押或甚至難以凍結，因為相關資產登記在家族成員或人頭名下。

●俄羅斯鄰國擔憂出現動盪 北約尋求予以安撫
 北約各國外長30日尋求安撫俄羅斯鄰近地區弱小國家，因為他們擔心烏克蘭衝突拖延下去，俄國可能會破壞這些國家穩定，導致能源供應吃緊和價格攀升。

夾在烏克蘭和羅馬尼亞之間的摩爾多瓦上週警告人民要為嚴冬做好準備，因為如今正面臨可能引發民眾不滿的「嚴峻」能源危機。一支俄羅斯部隊駐紮在摩爾多瓦與烏克蘭西南部接壤的聶斯特河沿岸地區（Transnistria），當地居民主要講俄語。

俄羅斯支持的分離派分子也控制喬治亞兩個分裂地區：阿布哈茲（Abkhazia）及南奧賽提亞（South-Ossetia）。2008年，俄羅斯宣稱兩地受到喬治亞政府威脅，並短暫入侵喬治亞其他地區。

波士尼亞正經歷1990年代巴爾幹戰爭結束以來最嚴重的政治危機，境內長期尋求分離的塞爾維亞人在得到俄羅斯至少默許支持下有恃無恐，對國家體制發起挑戰。應邀參加北約會議的波士尼亞外長圖可維奇（Bisera Turkovic）表示，俄羅斯對波國的意圖令她擔憂。

●莫斯科稱「別無選擇」 僅能取消與美核武裁減談判
 俄羅斯官方媒體報導，莫斯科29日表示，當局「別無選擇」，只能取消與美國的「新戰略武器裁減條約」（New START）談判。

俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示，華盛頓只想討論如何恢復對俄軍基地的檢查，而莫斯科有其他優先事項需要處理。烏克蘭的局勢也促使俄方在最後一刻取消原訂30日在埃及開羅召開的俄美雙邊協調委員會會議。

新戰略武器裁減條約於2010年簽署，隔年正式生效，旨在對兩國核武庫設定上限，限制各方最多部署1550枚戰略核彈頭，比2002年所設定數量減少近30%。

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