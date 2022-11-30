快訊／烏克蘭駐馬德里大使館「發生爆炸」　至少1人受傷

記者林彥臣／綜合報導
根據西班牙內政部的一份聲明，烏克蘭駐馬德里大使館發生爆炸。該部表示，一名處理信件的僱員受輕傷，正在醫院接受治療，國家警察正在調查中。
警方表示，目前還無法研判，爆炸原因是雇員打開信件或移動信件所造成。
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，外交部長庫列巴已發出緊急指示，要求加強所有烏克蘭駐外大使館的維安工作。
尼柯蘭科強調，無論這次爆炸的幕後黑手是誰，達無法達成恐嚇烏克蘭外交官的目的，或阻止烏克蘭反擊俄羅斯侵略所做的日常工作
記者林彥臣／綜合報導
根據西班牙內政部的一份聲明，烏克蘭駐馬德里大使館發生爆炸。該部表示，一名處理信件的僱員受輕傷，正在醫院接受治療，國家警察正在調查中。
警方表示，目前還無法研判，爆炸原因是雇員打開信件或移動信件所造成。
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，外交部長庫列巴已發出緊急指示，要求加強所有烏克蘭駐外大使館的維安工作。
尼柯蘭科強調，無論這次爆炸的幕後黑手是誰，達無法達成恐嚇烏克蘭外交官的目的，或阻止烏克蘭反擊俄羅斯侵略所做的日常工作
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