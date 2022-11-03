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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「中央和地方應團結！」陳錦祥選前拔965根電桿：讓台北更好

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲蔣萬安日前舉辦「台北隊大集合」活動。（圖／翻攝自Facebook／台北市議員 李柏毅）

記者曾筠淇／綜合報導

九合一大選倒數，各個候選人都勤拜票、跑行程，以台北市第六選區（大安、文山區）來說，國民黨的市議員參選人李柏毅、徐弘庭日前都參與了台北市長候選人蔣萬安的「台北隊大集合」活動；民眾黨的張幸松則參加台北市長候選人黃珊珊的「健康城市政見發表會」，每個人都行程滿檔。

李柏毅日前發文提到，他一早就參加蔣萬安的「台北隊大集合」活動，當天雖有風雨，不過澆熄不了民眾熱情，他也堅信「1126北北基桃」一定會勝利。同黨的徐弘庭當天也有參與活動，他則貼出照片逗趣表示，「這張照片的主題不是弘庭在哪裡，而是11月26日17投1126」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲陳錦祥與賴士葆推動文山區電桿地下化。（圖／翻攝自Facebook／陳錦祥）

台北市議長、同為國民黨的議員參選人陳錦祥則較為不同，他在臉書表示，他和賴士葆委員推動文山區電桿地下化，他們共同爭取3億2000萬元的預算，「於文山區之景東、景行、景仁、景華、 景美、萬隆、萬祥、萬年、興福、興業、興泰、興安、順興、樟腳里，拔除了965根電桿及601個附掛變壓器」，以推動都市建設。他也喊話，中央和地方應該團結，少一點政治口水，才能讓台北市變得更好。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲張幸松關心長者健康議題。（圖／翻攝自Facebook／張幸松）

參與市長候選人活動的還有他。民眾黨候選人張幸松發文透露，日前他參加了黃珊珊的「健康城市政見發表會」，由於人口老化是必然的趨勢，所以他也特別關注長者健康的相關議題，「若透過專業的教練教導長者養成運動習慣，身體素質上升，自然不容易跌倒受傷，不容易生病臥床，長照的需求也隨之減少，達到『預防甚於治療』的效果！」

除了參與活動，也常見候選人站在街頭拜票，像民進黨的候選人詹晉鑒近日就選在台電大樓站3號出口拜票，他發文表示，大家的加油打氣，對他就是最大的動力。他也預告，11月13日早上9時30分，他會和吳怡農一起去木柵市場拜票，「歡迎大家一起來幫吳怡農打氣，替詹晉鑒加油！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲詹晉鑒預告新活動。（圖／翻攝自Facebook／詹晉鑒 進步看得見）

而同黨的簡舒培則舉辦親子活動，她特別邀請「牛頓科學自然實驗室 」到她的競選總部開課，現場老師帶領孩童邊學習邊認識科學，看到孩子們玩得不亦樂乎，她也覺得很開心。她還說，每個課程都只限額25人，報名額滿為止，爸爸、媽媽可以透過電話、網站來報名

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／）

▲曾獻瑩公開推出虛擬競選總部。（圖／曾獻瑩競選團隊提供）

另外，無黨籍的曾獻瑩今（3）日公開推出3D沉浸式虛擬競選總部「認識 真・獻瑩」，出身台積電的他，想要打造不一樣的競選文化，以「科技、環保、親民、不封街、不擾民」為原則，規畫出虛擬競選總部，民眾只要動動手點擊即可進入服務處，「所有的服務資源都可以在這裡找到，也歡迎市民朋友隨時上線來逛逛。」

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