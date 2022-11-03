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為中暑路倒婦撐傘、險中風婦開道送醫　2暖警獲選為民服務績優人員

▲南投縣警局評選民服務表現優異員警林高本予以表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣警局評選民服務表現優異員警林高本予以表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

中興警分局林高本、南投警分局李宥鋐2名警員今年於8月和9月間，分別協助路倒婦人返家休息、為她撐傘遮擋39度烈日，以及為另一名身體不適婦人開道、及時送醫治療，為民服務表現優異；南投縣警局辦理111年第3期（7至9月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，2人獲評選為為民服務績優人員，由局長黃永志親自頒發獎金及獎牌。

縣警局指出，林高本於8月10日中午12至14時擔服勤區查察勤務，行經中正路與光榮西路口時，見一民眾揮手示意請求協助一名疑似中暑、倒在人行道上的婦人，他立即通報轄區派出所及119到場救護。

▲老婦因烈日中暑倒路旁，中興分局暖警林高本為其撐傘遮陽。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲老婦因烈日中暑倒路旁，中興分局暖警林高本為其撐傘遮陽。（圖／記者高堂堯翻攝）

時值中午時分、室外氣溫高達39度，林高本也取出巡邏車內備用的雨傘替婦人遮陽，並安撫其情緒；待救護人員到達後，婦人表示不用送醫，但因無法自行返家，家中亦無人能提供協助，林高本隨即護送婦人返家，後續聯繫社會局並進行通報、給予關懷協助。

▲南投警分局警員李宥鋐為民服務表現優異，獲縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局警員李宥鋐為民服務表現優異，獲縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

李宥鋐則在9月24日夜間10至0時執行巡邏勤務，經過南投市華陽路與福崗路口停等紅燈時，發現內側車道1部自小客車副駕駛座伸出手向外求援，馬上上前瞭解，發現車內副駕駛座之女子身體僵硬不適、面有難色且講話逐漸模糊，有中風的傾向；李宥鋐遂立即開啟警鳴器示警並協助開道，護送該女至衛福部南投醫院急診室就醫，經醫護人員診治後，所幸無大礙。

▲女子半夜身體不適急就醫、半路揮手求援，員警李宥鋐執勤發現立即開道化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲女子半夜身體不適急就醫、半路揮手求援，員警李宥鋐執勤發現立即開道化解危機。（圖／記者高堂堯翻攝）

經瞭解，該名梅姓女子與吳姓男友同居，當晚突然身體不適（右半身無知覺），由吳男駕車載往南投醫院就醫，所幸途中李宥鋐即時開道護送，成功把握治療黃金時間。

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關鍵字：

為民服務暖警

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