歐空局禁止太空人登中國空間站　陸官媒痛批：科學探索政治化

▲ 2019年中國宣布在維也納聯合宣佈中國空間站科學實驗首批入選項目。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中歐在航空領域保持合作交流，日前歐洲航天局官員宣佈，因「預算有限」不再計劃向中國天宮空間站派遣太空人。陸官媒中國日報社歐盟分社社長陳衛華直接痛批，「把科學探索政治化，簡直是歐盟的恥辱。」

80年代開始，中國和歐洲在航天領域保持友好合作。2001年7月，中歐簽署「雙星計劃」合作協議，這是雙方開展的重大空間科學探測合作。直到去年10月，歐洲太空人飛越北京上空，在社交媒體寫下「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛」的中國古文。

▲ 歐洲禁止太空人登中國空間站，引起陸媒批評 。（圖／翻攝 陳衛華推特）

陸媒《中國日報》引述《太空新聞網》（SpaceNews）上個月26日消息指出，歐洲航天局官員宣佈不再計劃向中國天宮空間站派遣太空人，主要「預算有限」，沒有政治意圖，未來重心要放在之前對國際空間站計劃的承諾上。

該報導稱，中國日報社歐盟分社社長陳衛華說，「歐盟或者說歐洲航天局對美國卑躬屈膝，將科學探索政治化，這簡直是歐盟的恥辱！」還有歐洲網友直言，「很傷心，我們淪為美國的附庸了。」

報導英國《衛報》在內的外媒曾多次提及，中國「天宮」空間站可能是未來唯一可運行的空間站。理由是，由美國、俄羅斯、加拿大、歐洲和日本合作建造的國際空間站，預計將於2024年退役，但美國國家航空航天局表示，該空間站能在2028年後繼續運行。

歐洲停止與中國合作計畫，香港媒體《南華早報》也引述義大利太空人薩曼莎·克里斯托福雷蒂上月被問到是否願意登上中國天宮空間站。當時她表示，「就我個人而言，很樂意參觀天宮。」但她也透露，「我們做出了努力……但你知道，事情不像以前那麼容易了。」

該報導也指出，近年以美國和其他西方國家長期對中國航天進行封鎖打壓。2011年，美國國會通過了沃爾夫法案，限制中美在航天領域的合作。美國國家航天局 （NASA）局長還多次對指出「中美太空競賽」之下，中國航天並不合作。