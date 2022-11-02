不只徐漢涉貪！中油前執行長退休當門神　月領5萬顧問費遭起訴

▲橋頭地檢署外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署追查前中油執行長徐漢涉貪案又有案外案！檢方查出徐漢的前任執行長陳耀泉涉嫌在退休後，擔任下游廠商的「門神」，每個月收取5萬元顧問費，除了介紹廠商認識當時新的執行長徐漢外，也協助取得標案，檢方今（2）日偵查終結，依違反公務員服務法將陳耀泉提起公訴。

檢方調查，陳耀泉是在2018年4月到2019年7月擔任中油煉製事業部執行長，負責核定及督導大林煉油廠採購案件的請購需求、預算核定、發包進度、招標、決標及履約管理，而柏榮公司在2018年 10月標得「大林廠五媒加熱爐施作高輻射塗料工作」採購案就是在陳耀泉任內。

陳耀泉在在2019年8月1日退休後，由徐漢接棒，柏榮公司石姓負責人想透過陳的人脈，拉攏與徐漢的關係，由陳耀泉出面邀徐漢參加柏榮公司的餐會，後來更從同年9月1日起擔任柏榮的顧問，每個月收5萬元顧問費，負責柏榮承攬加熱爐攬加熱爐塗料案件的諮詢顧問，而柏榮也在2019年10月和2020年5、8月順利3度取得煉製事業部的標案。

橋頭地檢署在9月將陳耀泉約談到案，發現他共領取了柏榮公司60萬元的顧問費，而他身為中油執行長屬於公務員服務法第2條第1項後段規定「公營事業機構純勞工以外之人員」，因此認定他違反公務員服務法提起公訴。