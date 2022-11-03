宿醉工人撞飛OL下車「硬拉拖走」　96秒驚人影片曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友2日在臉書PO出一段1分36秒的行車記錄器影片，簡姓男子（42歲）宿醉開車上路，行經新北市三重區中興北街往幸福東路附近，竟撞上路邊的行人，事故發生之後，他還馬上下車將癱軟的女子連拖帶拉移動到旁邊。影片在網路上傳開，掀起眾怒，網友們紛紛留言痛批，「太誇張了！酒駕沒有立即叫救護車，還移動傷者」、「傷者都不動了還硬要搬動，沒有常識」。

▲女子倒在車子旁邊。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同。）

原PO在臉書「爆料公社」公開一段恐怖影片，並表示這是朋友的行車記錄器拍到的畫面，駕駛居然在發生車禍之後搬動傷者，「萬一傷到頸椎或骨折，這樣搬動不就二次傷害了？」

影片中，只見一名女子在路邊行走，接著一輛深色的汽車行駛過去，沒想到竟然直接撞上女子，導致她當場倒臥在地，一動也不動；下一秒更令人驚訝的是，駕駛下車之後，居然馬上跑過去把女子抱起，並連拖帶拉把人移動到旁邊。

▼▲駕駛下車搬動女子。

影片公開之後掀起網友熱議，大多數人都認為駕駛的行為非常不妥當，並紛紛留言痛批，「太誇張了！酒駕沒有立即叫救護車，還移動傷者」、「傷者都不動了還硬要搬動，沒有常識」、「想要移動傷患，改變肇事現場的狀況吧，真的超級差勁」、「這樣也能撞到？都走那麼進去了，還『順便』移動傷者，破壞現場」。

▲女子被移動到旁邊住家門前的空地。

警方調查，這起車禍事故發生在1日中午12時左右，42歲簡姓工人前一晚在家飲酒，睡醒後開車出門，卻在中興北街湯城園區附近往幸福東路的路段，撞飛26歲羅姓銀行女職員，導致羅女頭部、身體受創，當場倒地不起。

救護人員獲報趕抵現場，將重傷的羅女緊急送醫，雖然她經過急救已經恢復呼吸心跳，但還處於昏迷當中，目前仍在加護病房觀察。警方事後對簡男進行酒測，數值高達0.32mg/L，訊後依公共危險酒駕肇事、過失傷害等罪將他移送至新北地檢署偵辦。

● 飲酒過量，有礙健康。

● 開車不喝酒，喝酒不開車。