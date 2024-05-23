畫面曝！伴航+廣播擋中共軍演　東海艦隊飛彈護衛艦遭海巡驅離

記者張君豪／台北報導

中國人民解放軍東部戰區23日宣布，將在台灣周邊執行「聯合利劍-2024A」演習，海巡署第一時間掌握相關資訊，完成海上部署，並協同國防部運用聯合情監偵手段，掌握周邊海域目標動態，嚴密監控，海巡署強調：將以堅定的態度捍衛國家主權及安全。



▲海巡署宜蘭艦英勇伴航驅離駛近台海鄰接區的東海艦隊飛彈護衛艦。（圖／記者張君豪翻攝）



海巡署北部機動海巡隊宜蘭艦，23日中午12時20分在台灣彭佳嶼西北方24海浬處遭遇大陸東海艦隊548益陽號飛彈護衛艦，由於大陸軍艦已駛進台灣，宜蘭艦長持續與東海艦隊護衛艦平行併行，併開啟廣播將東海艦隊的飛彈護衛艦驅離。





海巡署英勇的宜蘭艦長對大陸軍艦廣播「中國大陸548軍艦，這裡是中華民國海巡署宜蘭艦廣播，你的行動將嚴重破壞台海區域和平穩定及安全，有肇生事端增加危安及誤判風險，請你立即調整航向，如執意進入我24海里鄰接區，我方將採取驅離行動」大陸東海艦隊548護衛艦經海巡宜蘭艦採取廣播驅離併航行駛後離開台灣鄰接區海域。

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