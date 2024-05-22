爆星野源「偷吃NHK主播」　粉絲崩潰：娶了新垣結衣也會外遇嗎

▲新垣結衣、星野源。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特）
記者鄒鎮宇／綜合報導
日本爆料巨頭「滝沢ガレソ（@tkzwgrs）」時常迅速傳出準確消息，在X（舊稱推特）平台上累積272萬名粉絲追蹤。沒想到，滝沢ガレソ於22日拋出震撼彈，暗示藝人星野源偷吃已婚NHK女主播，且與新垣結衣已貌合神離，只為了工作而不離婚，瞬間讓日本網友瘋狂討論吃瓜，目前當事人並未對此發聲。
「滝沢ガレソ」指出，與超有名女演員共同出演電視劇而閃電結婚的男歌手，結婚後與這次共同出演節目的某NHK主播W外遇。今年元旦某週刊報紙原計畫徹底報導此事，但男歌手所屬事務所支付10億日元（約2億元新台幣）將報導刪除（女演員和男歌手實際上是離婚狀態，但考慮到對工作的影響而不離婚）。
【ゆる募】超有名女優とドラマ共演して電撃結婚した男性歌手が、結婚後に今度は番組共演した某NHKアナとW不倫し、今年の元旦に某週刊紙が本件をすっぱ抜く予定だったものの男性歌手の所属事務所が10億円を支払って記事を揉み消した件(女優＆歌手は事実上の離婚状態だが仕事への影響を考え離婚せず)…— 滝沢ガレソ???? (@tkzwgrs) May 22, 2024
「滝沢ガレソ」表示，該名NHK主播剛新婚，和丈夫搬到新居開始幸福的生活，但婚外情被發現而被趕出新居，現在過著輾轉於網咖的生活。
「滝沢ガレソ」的貼文於22日晚間8時49分貼出，截至22日深夜11時37分，已累積6341.6萬觀看，更有1.4萬人轉發、4.1萬人按讚。
消息傳回台灣後，網友看完紛紛留言，「就算娶了新垣結衣，也會有外遇嗎…」「現在趨勢第一就是結衣，真的沒想到還能爆出比古谷徹更大條的」、「笑死，這要是真的全日本人要追殺他了」、「這位日本情報爆料巨頭，比什麼korekore大尾很多」、「今天日本演藝圈真的大地震」、「這種的外遇才希望直接社死好嗎XDD」、「今天什麼渣男曝光日嗎」、「要是那時候結衣有答應我的求婚就不會發生這種事了」、「持保留態度啦，但有結衣還可以出軌真的是…」。
據了解，目前消息尚未證實，當事人也未對此發聲。
元々非モテだったのに、新垣結衣（ガッキー）という国民的女優と結婚して、不倫までしてしまった星野源さん— マヒト｜奥手男子の非モテ改造計画 (@mahito_apuri) May 22, 2024
マジで男の中の男だと思う
もちろん不倫はダメ。だけど彼の成し遂げた功績は非モテに希望を与えるものであることは間違いない事実。 pic.twitter.com/WVLvAQNyP1
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