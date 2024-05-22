爆星野源「偷吃NHK主播」　粉絲崩潰：娶了新垣結衣也會外遇嗎

▲新垣結衣、星野源。（圖／翻攝自月薪嬌妻官方推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本爆料巨頭「滝沢ガレソ（@tkzwgrs）」時常迅速傳出準確消息，在X（舊稱推特）平台上累積272萬名粉絲追蹤。沒想到，滝沢ガレソ於22日拋出震撼彈，暗示藝人星野源偷吃已婚NHK女主播，且與新垣結衣已貌合神離，只為了工作而不離婚，瞬間讓日本網友瘋狂討論吃瓜，目前當事人並未對此發聲。

「滝沢ガレソ」指出，與超有名女演員共同出演電視劇而閃電結婚的男歌手，結婚後與這次共同出演節目的某NHK主播W外遇。今年元旦某週刊報紙原計畫徹底報導此事，但男歌手所屬事務所支付10億日元（約2億元新台幣）將報導刪除（女演員和男歌手實際上是離婚狀態，但考慮到對工作的影響而不離婚）。

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「滝沢ガレソ」表示，該名NHK主播剛新婚，和丈夫搬到新居開始幸福的生活，但婚外情被發現而被趕出新居，現在過著輾轉於網咖的生活。

「滝沢ガレソ」的貼文於22日晚間8時49分貼出，截至22日深夜11時37分，已累積6341.6萬觀看，更有1.4萬人轉發、4.1萬人按讚。

消息傳回台灣後，網友看完紛紛留言，「就算娶了新垣結衣，也會有外遇嗎…」「現在趨勢第一就是結衣，真的沒想到還能爆出比古谷徹更大條的」、「笑死，這要是真的全日本人要追殺他了」、「這位日本情報爆料巨頭，比什麼korekore大尾很多」、「今天日本演藝圈真的大地震」、「這種的外遇才希望直接社死好嗎XDD」、「今天什麼渣男曝光日嗎」、「要是那時候結衣有答應我的求婚就不會發生這種事了」、「持保留態度啦，但有結衣還可以出軌真的是…」。

據了解，目前消息尚未證實，當事人也未對此發聲。