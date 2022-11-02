黃紹聰猝逝「投選情震撼彈」！嘉市選舉重辦　登記、抽籤全重來

▲嘉義市候選人黃紹聰猝逝。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

2022九合一大選嘉義市長候選人黃紹聰(72歲，無黨籍)今傳出猝逝消息，為選情投下變數。嘉義市選委會副總幹事楊俊銘指出，依據選罷法規定，候選人登記截止後至投票日前死亡，選委會必須公告停止選舉，並擇期重新辦理選舉，所有程序全都要重頭再來。

嘉義市長候選人黃紹聰先前曾確診染疫後康復，今晨又突傳身體不適，緊急送醫後病況急轉直下，最終宣告不治猝逝，消息傳出後令許多支持者都感到相當哀痛。

▲黃紹聰競選總部總幹事鄭凱升。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃紹聰競選總部總幹事鄭凱升表示，發生這樣的事大家心情都很沉重，支持者也很悲傷、不捨，「黃紹聰很有勇氣，想承擔一些任務，突然這樣，大家都很不願意，支持者都很傷心。」

鄭凱升說，先前黃紹聰確診染疫，解隔離後身體比較虛弱，日前外出參加行程，回來後曾表達「身體比較難過一點」，沒想到今晨竟會猝逝。過去黃紹聰參與很多廟務，最大希望就是替弱勢廟宇伸張土地正義，鄭凱升表示，地方上很多不公道、不正義的事，大家受到不平的待遇都會來找黃，因為他做人公正，出來講話大家都尊重，黃紹聰參與約20多間廟的廟務，協助看帳經營、排遣派系爭執，長期下來都深受大家肯定。

如今黃紹聰突然離世，也為嘉義市選情投下震撼彈。楊俊銘表示，依據選罷法規定，候選人登記截止後至投票日前死亡，選委會必須公告停止選舉，並擇期重新辦理選舉，所有程序包括受理登記、候選人抽籤，全都要重新再來，目前已經報告中選會，後續將由中選會公告，再規劃整個選舉期程。

▼嘉義市選委會副總幹事楊俊銘。（圖／記者翁伊森翻攝）