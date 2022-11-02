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別嚇到！照片中「這不是心臟，而是胃」　醫：有這症狀注意

▲▼姜冠分享一張胸部X光片，他說，這個就是經典的『咳到胃翻出來』。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

▲姜冠分享一張胸部X光片解釋，這個就是經典的『咳到胃翻出來』。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

北市聯醫中興院區醫生姜冠宇今（2日）發文表示，今天碰到一名阿姨來看診，一照X光片發現，原本是心臟的位置，變成了胃。姜冠宇提醒，這不是1、2次嗆到就咳成這樣，若有長期咳嗽問題要特別注意。

姜冠宇今天在個人IG貼出胸部X光片解釋，「今天早上遇到的病人，這不是心臟，而是胃喔！」他說明這就是經典的「咳到胃翻出來」病例。姜冠宇補充說，怕大家看不懂Ｘ光，「我再講一次，原本是心臟的位置，變成了胃」，這就是咳到胃翻出來，日後會有更嚴重的胃食道逆流。

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▲▼姜冠分享一張胸部X光片，他說，這個就是經典的『咳到胃翻出來』。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

▲若有長期的咳嗽問題要留意。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

姜冠宇表示，這就是所謂胃疝脫，錯位突破橫膈膜擠入胸腔。他解釋，若遇到這種情況，就這只能手術，縫補橫膈膜，不過該名病患已經不願意手術，那就只能出院每天吃一點點。

姜冠宇強調，這不能只有專注在消化道的問題，因為這不可能1、2次嗆到就咳成這樣，明顯是很長期的咳嗽問題，是不是背後有其他的慢性呼吸道疾病像COPD或氣喘，甚至是潛在感染後的後遺症也要評估和給治療，不然沒得改善還會更嚴重。

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