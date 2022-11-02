媒體人爆藍綠白幕僚都怨「老闆教不會」　嘆候選人「沒有這意識」

▲國民黨台北市長候選人蔣萬安。（資料照／記者姜國輝攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中競選總部發言人林楚茵指控，國民黨台北市長候選人蔣萬安陪同國民黨基隆市長候選人謝國樑掃街拜票，阻擋救護車前進，引發討論。對此，資深媒體人羅友志分析，若要說有阻擋，其實看起來不像，但問題是為何候選人們沒有意識到自己可以多做一點事？更稱他與藍綠白的幕僚都聊過，「發現他們每天都被老闆虐心，教都教不會、說都說不聽」。

對於爭議，謝國樑回應，早上他與跟蔣萬安團隊一看到救護車後，30秒內已經騰空讓救護車道淨空，而當時救護車是在等病患上車，大約等待幾分鐘後，病患上了車，才行駛離開。

謝國樑強調，這段時間競選團隊都在風雨走廊內，沒有在車道上，等救護車離開了，才回到原本路上，並沒有阻擋救護車一事。

蔣萬安則說，第一時間謝國樑團隊就要求隊伍轉進騎樓避開主幹道，並在確認救護車沒有要移動後，引導隊伍轉至內市場閃避，直到救護車離開後才繼續掃街行程。

蔣萬安表示，過去民進黨看圖說故事的例子數不清，上次他在市場遇到阿嬤跌倒，也是比出手打電話的姿勢，要團隊趕快叫救護車打電話，卻被說是「比讚」；現在又是民進黨的一次抹黑造謠、擷取部分畫面斷章取義。

羅友志認為，看直播畫面，蔣萬安、謝國樑確實在救護車面前繼續做自己的事；而這條基隆巷道他去過，的確很狹小，救護車進去很可能出不來，所以在外面等病人絕對有可能。「說擋救護車…個人認為看來不像」。

不過，羅友志說，問題是，候選人「繼續做自己的事」有沒有可能變成「多做一點事」？如果在馬郝或是李進勇、張通榮時代，應該會警覺，立刻閃邊或派人去問救護車兩種處理模式，但是，蔣萬安跟謝國樑顯然覺得沒擋到就好、車又沒要進來，沒有任何意識到「我能不能做得更多？」

羅友志透露，最近有跟藍綠白幾位候選人的幕僚閒聊，發現他們每天都被老闆虐心，感嘆教都教不會、說都說不聽，而且犯錯率遠遠高過以前他們的「前老闆們」，給出來的結論都是品質很糟糕，「幕僚一直收拾爛攤子、一直收拾、一直收拾…品質糟糕，以前是撿一個比較不爛蘋果的勉強吞下去，現在呢？吃到爛蘋果，要怪黑心老闆，還是硬要吞的自己呢？」